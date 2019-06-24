20 червня в арт-просторі D12 у Києві проект ICU Business Books cпільно з Vox Ukraine презентували книгу Євро та боротьба ідей.

Авторами книги є професор економіки Принстону Маркус Бруннермаєр, професор міжнародних відносин Принстону Гарольд Джеймс та екс-заступник голови Банку Франції Жан-П’єр Ландо.

Євро та боротьба ідей, яка вийшла у світ у 2016 році, входить до списків кращих книг за версіями Bloomberg, Financial Times та Economist.

Український переклад Євро та боротьби ідей став дев’ятим виданням серії ICU Business Books – благодійного книжкового проекту групи ICU.

У межах проекту в Україні виходять друком бестселлери світової бізнес-літератури за версією New York Times, Wall Street Journal та інших міжнародних рейтингів.

– Наша ціль – стимулювати економічну дискусію в Україні. Ідеї з книг серії ICU Business Books є дороговказами для фінансистів, економістів та бізнесменів у всьому світі. Тепер українці можуть отримати доступ до цих ідей у найближчій книгарні, – відзначив керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко.

До презентації українського видання Євро та боротьби ідей долучився один з авторів книги — Маркус Бруннермаєр.

Він розповів про філософські відмінності між лідерами сучасної Європи — Францією та Німеччиною, які, на думку авторів, є причиною кризи Єврозони останнього десятиліття.

– Є два способи, якими можна боротися з економічною кризою. Перший — це “гасіння пожеж”, реагування на кризу, коли вона вже почалася. Другий підхід — завчасна підготовка до кризи, встановлення норм та правил “пожежної безпеки”, які зменшують ймовірність економічної пожежі, — пояснив автор.

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Бруннермаєр підкреслив, що Франція переважно обирає перший підхід до боротьби з економічними кризами, а Німеччина — другий. Саме ця різниця, за словами експерта, призводить до труднощів у регулюванні економічних негараздів Євросоюзу.

– Ці відмінності — не вирок. Історично економічні підходи країн можуть змінюватися. Наприклад, до Другої світової війни Франція та Німеччина мали протилежні до сьогоднішніх підходи. Економічна політика країн Євросоюзу не відлита у камені, вона може бути гнучкою заради спільного майбутнього, — відзначив Бруннермаєр.

Своїми враженнями про чергову книгу серії ICU Business Books та перспективи євроінтеграції України також поділилися запрошені гості презентації: радник міністра закордонних справ України Тарас Качка та заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

– Ця книга – це як пояснення для дитини, чому батьки між собою сваряться, але продовжують жити разом. Вона демонструє, чому Франція та Німеччина часто мають різну економічну риторику, але продовжують співпрацювати в межах Європейського союзу, — поділився Тарас Качка.

Дмитро Сологуб, аналізуючи значення євроінтеграції для майбутнього України, відзначив, що шлях важливіший за мету.

– Асоціація України з ЄС багато в чому нагадує співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Це багато важливих болісних речей, які потрібно зробити. Їх дійсно важко реалізувати без зовнішнього тиску, який забезпечують міжнародні організації. Цей процес є надзвичайно важливим для майбутнього України, — підкреслив представник Нацбанку.

У межах презентації книги також відбувся збір коштів у фонд Таблеточки на допомогу онкохворим дітям.

Партнерами ICU Business Books у виданні книги Євро та боротьба ідей стали видавництво Основи та перекладачка Наталія Палій.

Нагадаємо, топ-менеджери та співвласники ICU Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк розповіли про інноваційні проекти, в які інвестувала їхня фінансова група.

Фото: Основа