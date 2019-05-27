Топ-менеджеры и совладельцы ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк рассказали обо всех инновационных проектах, в которые инвестировала их финансовая группа.

Еще в октябре прошлого года на Ukraine Week в Лондоне они официально заявили о выходе ICU на венчурный рынок, но обнародовали названия только двух из пяти стартапов, долю в которых приобрели.

Один из них – очень популярный в мире среди котофилов и собаколюбов Petcube, интерактивная няня для домашних животных от украинских разработчиков Ажнюка и Нескина.

Это маленькое многофункциональное устройство, работающее через Wi-Fi и управляемое через мобильное приложение, поддерживает онлайн-связь хозяина с его питомцем.

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Второй проект, инвестиции в который раскрыл Макар Пасенюк, тоже украинский – серия гаджетов от компании Hideez Technology, вызвавшая в начале 2018 года повышенную заинтересованность специалистов на Blockchain Hub в Киеве.

Устройство Hideez Key 2 обеспечивает суперзащиту цифровой информации на основе недоступной для перехвата технологии Invisible Pin.

Теперь же стали известны три остальные высокотехнологичные разработки из первой пятерки стартапов, удостоившихся финансового внимания ICU, а также новые инвестиции группы.

– У нас долгосрочная стратегия венчурных инвестиций, которая включает в себя вложения в инновационные проекты самых различных направлений – от кибербезопасности до fashion tech и банков будущего, – рассказывает Макар Пасенюк.

Например, американский Good Money, совершенно особенный для финансовой среды онлайн-банк, приоритетами которого, помимо дохода, являются демократия, общечеловеческие ценности и принципы социальной справедливости.

Его глава, филантроп Гуннар Лавлейс, планирует охватить сетью своих банкоматов весь цивилизованный мир и вообще отказаться от комиссий за снятие средств.

Кредитные и депозитные программы банка более чем конкурентны на рынках присутствия, а 50% прибыли банк будет направлять на экопроекты и гуманитарные программы. При этом каждый клиент банка Good Money автоматически становится его акционером.

Еще один проект, партнером которого стала группа ICU, связан с ритейлом. Интернет-платформа Smart Commerce функционирует как гигантская база данных о любых потребительских товарах. Она собирает и анализирует сведения о ценах, ассортименте, наличии товаров у производителей, а также спросе на них.

Фишка Smart Commerce в скорости обработки информации, ее своевременности и актуальности для пользователей.

Покупатели могут в один клик приобрести оригинальные товары по цене производителя, минуя сетевые наценки. А продавцы, среди которых такие транснациональные гранды, как Procter & Gamble и Nestle, с удовольствием пользуются в маркетинговых целях свежей рыночной аналитикой от онлайн-сервиса Smart Commerce.

Два одессита, Вадим Роговский и Александр Арапов, разработали уникальную технологию 3DLook, которую тоже заметила и финансировала ICU. И теперь у компании 3DLook, помимо двух украинских, есть офис в Соединенных Штатах и в Лондоне.

А французская корпорация LVMH, объединяющая целое созвездие роскошных брендов, таких как Givenchy и Dior, даже присудила этому проекту премию как самому лучшему стартапу в сфере моды и ритейла.

Эта инновационная технология, созданная украинскими IT-инженерами и не имеющая аналогов в мире, всего по двум фотографиям строит точную проекцию человеческого тела, необходимую для выбора правильного размера одежды онлайн.

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Конечно, Украина далеко не лидер в мировом рейтинге самых продвинутых в инновационной сфере государств, таких как Южная Корея или Германия. Но сегодня 70% венчурных вложений ICU – это именно украинские стартапы.

Остальные 30% – IT-разработки или компании, не связанные с нашей страной, но, по словам Макара Пасенюка, ICU все равно старается познакомить их с талантливыми украинскими инженерами для возможного сотрудничества.

ICU помогает раскрыть интеллектуальный потенциал страны, высокий технический уровень и возможности наших специалистов.

И еще один пример – компания Apostera, разрабатывающая специальные программы для автомобильной промышленности, которые помогают рядовым владельцам авто в навигации и обеспечивают им более безопасное лавирование в дорожном трафике.

Тема создания безопасного автомобиля очень актуальна для экспертов, создающих концепты самых желанных автобрендов. Поэтому украинская команда Apostera теперь базируется в Мюнхене. У нее также есть филиалы в Китае и Украине.

Стоит также вспомнить проспонсированный ICU интересный британский проект Xelba.

– Все, что способно к общению, должно быть на связи, – сказал разработчик этой технологии, а в прошлом инженер Apple, Ракеш Ганди.

В этом и состоит функциональная суть его программного обеспечения – все корпоративные аппараты, офисная техника и компьютерные устройства интегрируются для слаженной совместной работы в единую сеть, которой можно управлять онлайн.

По данным Макара Пасенюка, сумма вложений IСU в каждый стартап варьируется от $200 тыс. до $1 млн и зависит от характера и потребностей самого проекта.

Принципы отбора проектов, достойных внимания группы, озвучил Константин Стеценко.

По его словам, для получения инвестиций от ICU, у компании должны быть: инновационный продукт, амбициозная команда, которая мыслит масштабно и не боится рисковать, возможность вывода продукта на глобальные рынки.

Как поясняет Константин Стеценко, для реализации третьего пункта компании придется бороться за капитал уже совсем на другом уровне, – ей нужно стать конкурентной на мировых рынках.

– Взгляд инвесторов и покупателей там рассеивается на сотни тысяч других технологических продуктов. Наша роль – в том, чтобы разглядеть уникальность компании на более раннем этапе и помочь ее продукту стать заметным и значимым на глобальном уровне, – резюмирует он.

Финансовая группа ICU была основана в 2006 году и управляется двумя партнерами, выходцами из ING – Макаром Пасенюком и Константином Стеценко.

Основные сферы деятельности ICU – торговые операции, инвестбанкинг, управление активами частных лиц и институциональных инвесторов, общая сумма которых превышает $0,5 млрд.

Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

В ее структуру также входит банк Авангард и в ведении находятся два успешных и доходных международных фонда: CIS Opportunities Fund, отмеченный рейтингами Bloomberg и World Finance, и Global Opportunities Fund.

Также ICU является лидером по количеству и объему сделок с ОВГЗ на украинском фондовом рынке.

Кстати, ранее мы писали, что группа ICU провела в Давосе панельную дискуссию об искусственном интеллекте.