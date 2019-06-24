Спецподразделение ВСУ смог пройти сертификацию НАТО как подразделение SOF (УСН).

140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины прошел сертификацию как подразделение SOF. Это дает право привлекаться к Силам быстрого реагирования НАТО.

Спецподразделение прошло экзамены в Литве.

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К слову, впервые в истории альянса, когда подразделение из страны, которая не является членом НАТО, смогло пройти сертификацию SOF.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские десантники участвуют в международных учениях Saber guardian-2019 на территории одной из военных баз НАТО в Румынии.

Источник: Украинский милитаристский портал

Фото: military_tv_ua