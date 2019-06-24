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Факти / Україна

Вперше в історії альянсу: спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію НАТО

Спецпідрозділ ЗСУ зміг пройти сертифікацію НАТО як підрозділ SOF (ССО).

Вперше в історії альянсу: спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію НАТО

140-й центр Сил спеціальних операцій Збройних сил України пройшов сертифікацію як підрозділ SOF. Це надає право залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.

Спецпідрозділ пройшов іспити у Литві.

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До слова, це вперше в історії альянсу, коли підрозділ з країни, яка не є членом НАТО, зміг пройти сертифікацію SOF.

Раніше Факти ICTV писали, що українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 на території однієї з військових баз НАТО в Румунії.

Дивіться у відео: Спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію НАТО як підрозділ SOF

Джерело: Український мілітарний портал

Фото: military_tv_ua

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