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Факты / Украина

Кто возглавит таможню: Нефедов победил в конкурсе

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Максим Нефьодов

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы решила рекомендовать Кабмину назначить первого заместителя главы Минэкономразвития Максима Нефедова руководителем новой ГТС.

Такое решение принято по итогам заключительного этапа конкурса на эту должность – собеседования 25 июня.

Кроме Нефедова, в финале конкурса принимали участие: руководитель Центра развития цифровой экономики, эксперт Центра социально-экономических исследований Андрей Саварец, а также проректор по научной части Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш.

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Максиму Нефедову – 35 лет. Он с отличием окончил КНУ имени Шевченко – степень магистра по специальности Экономическая теория. Свободно владеет английским языком.

С 18 февраля 2015 года был заместителем министра экономического развития и торговли, с 2016-го – первый заместитель.

В 2003-2006 гг. – аналитик по слияниям и поглощениям в компании Golden Gate Business.

В 2006-2010 гг. – вице-президент, а затем директор инвестиционно-банковского департамента инвесткомпании Dragon Capital.

В 2010 году Нефедов стал управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity.

Напомним, ранее Сергей Верланов возглавил Государственную налоговую службу – после победы на конкурсе его кандидатуру поддержал Кабмин.

Источник: Интерфакс-Украина

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