Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вирішила рекомендувати Кабміну призначити першого заступника глави Мінекономрозвитку Максима Нефьодова керівником нової ДМС.

Таке рішення ухвалено за підсумками заключного етапу конкурсу на цю посаду – співбесіди 25 червня.

Окрім Нефьодова, у фіналі конкурсу брали участь: керівник Центру розвитку цифрової економіки, експерт Центру соціально-економічних досліджень Андрій Саварець, а також проректор з наукової частини Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш.

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Максиму Нефьодову – 35 років. Він з відзнакою закінчив КНУ імені Шевченка – ступінь магістра за спеціальністю Економічна теорія. Вільно володіє англійською мовою.

З 18 лютого 2015 року був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, з 2016-го – перший заступник.

У 2003-2006 рр. – аналітик зі злиття та поглинань у компанії Golden Gate Business.

У 2006-2010 рр. – віце-президент, а потім директор інвестиційно-банківського департаменту інвесткомпанії Dragon Capital.

У 2010 році Нефьодов став керуючим партнером інвестфонду Icon Private Equity.

Нагадаємо, раніше Сергій Верланов очолив Державну податкову службу – після перемоги на конкурсі його кандидатуру підтримав Кабмін.