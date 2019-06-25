Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду глави нової Державної митної служби.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби вирішила рекомендувати Кабміну призначити першого заступника глави Мінекономрозвитку Максима Нефьодова керівником нової ДМС.
Таке рішення ухвалено за підсумками заключного етапу конкурсу на цю посаду – співбесіди 25 червня.
Окрім Нефьодова, у фіналі конкурсу брали участь: керівник Центру розвитку цифрової економіки, експерт Центру соціально-економічних досліджень Андрій Саварець, а також проректор з наукової частини Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш.
Читайте: Начальник відділу ДФС у Київській області затриманий на хабарі у 15 тис. грн
Максиму Нефьодову – 35 років. Він з відзнакою закінчив КНУ імені Шевченка – ступінь магістра за спеціальністю Економічна теорія. Вільно володіє англійською мовою.
З 18 лютого 2015 року був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, з 2016-го – перший заступник.
У 2003-2006 рр. – аналітик зі злиття та поглинань у компанії Golden Gate Business.
У 2006-2010 рр. – віце-президент, а потім директор інвестиційно-банківського департаменту інвесткомпанії Dragon Capital.
У 2010 році Нефьодов став керуючим партнером інвестфонду Icon Private Equity.
Нагадаємо, раніше Сергій Верланов очолив Державну податкову службу – після перемоги на конкурсі його кандидатуру підтримав Кабмін.