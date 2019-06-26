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Факты / Украина

Штурм Майдана: экс-главу СБУ Киева отпустили под домашний арест

Экс-главе СБУ Киева Александру Щеголеву, которого обвиняют в штурме Майдана, изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Штурм Майдана: экс-главу СБУ Киева отпустили под домашний арест

Экс-главе СБУ Киева Александру Щеголеву, которого обвиняют во введении в действие штурма Майдана 18 февраля 2014, Шевченковский суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Щеголев отныне должен постоянно носить электронный браслет.

Адвокаты требовали полностью освободить их подзащитного от содержания под стражей. Со своей стороны прокуроры заявляли, что защита не предоставила никакой информации, которая бы опровергала риски изменения меры пресечения.

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Обвинение инкриминирует Щеголеву 10 погибших и 124 раненых на Майдане. Экс-главе СБУ Киева грозит пожизненное заключение.

Напомним, Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном деле в отношении правоохранителей, разгонявших Майдан.

Источник: Insider

Фото: УНИАН

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