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Факти / Україна

Штурм Майдану: екс-главу СБУ Києва відпустили під домашній арешт

Екс-главі СБУ Києва Олександру Щеголєву, якого звинувачують у штурмі Майдану, змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Штурм Майдану: екс-главу СБУ Києва відпустили під домашній арешт

Екс-главі СБУ Києва Олександру Щеголєву, якого звинувачують у введенні в дію штурму Майдану 18 лютого 2014 року, Шевченківський суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Щеголєв віднині має постійно носити електронний браслет.

Адвокати вимагали повністю звільнити їхнього підзахисного від тримання під вартою. Зі свого боку прокурори заявляли, що захист не надав жодної інформації, яка б спростовувала ризики зміни запобіжного заходу.

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Обвинувачення інкримінує Щеголєву 10 загиблих і 124 поранених на Майдані. Екс-главі СБУ Києва загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі щодо правоохоронців, які розганяли Майдан.

Джерело: Insider

Фото: УНІАН

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