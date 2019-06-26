Поселок Грабово. Оккупирована часть Донецкой области. Там в 2014 году упал пассажирский самолет, следовавший из Нидерландов в Малайзию.

Через 5 лет на месте катастрофы памятный камень, установленный сепаратистами, и короткая надпись: невинным жертвам гражданской войны. Но этой информации недостаточно родным погибших – они требуют наказать виновных.

Недавно в нидерландском городе Ньювегейн следователи впервые назвали имена подозреваемых. Именно они отвечали за перемещение комплекса Бук, из которого стреляли по самолету. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Среди подозреваемых, которых назвало следствие, один украинец – Леонид Харченко – командир подразделения ГРУ так называемой ДНР. Именно он, вероятно, находился возле Бука при запуске ракеты по Боингу. Харченко скорее всего отвечал за транспортировку комплекса из Донецка и затем его эвакуацию в Россию. На это указывают перехваченные телефонные разговоры Харченко с другими террористами, – убеждают следователи. Сепаратист находится в розыске с лета 2014 года.

Последний раз в публичном пространстве его имя всплывало в Крыму. Он якобы был членом избирательной комиссии от партии Коммунисты России. А по данным BBC в последний раз тот скрывался в Ростове, где его убили.

Харченко находился в подчинении россиянина Олега Пулатова. Бывший подполковник вооруженных сил РФ был заместителем руководителя ГРУ ДНР. Как и Харченко, по данным следствия, сопровождал Бук.

Третий в списке – Сергей Дубинский, позывной Хмурый. Экс-офицер главного разведуправления России по данным следствия руководил всей спецоперацией, результатом которой стала катастрофа MH17.

Иван Безъязыков – бывший офицер ВСУ, попал в плен в 2014. После освобождения он снова попал за решетку, но уже в Украине. Генпрокуратура обвиняет его в сотрудничестве с разведкой ДНР. Он отметил, что вряд ли подозреваемые нажимали кнопку запуска ракет, но они точно обеспечивали ее передвижение и охрану.

Главный на сегодня в списке подозреваемых по MH17 – Игорь Стрелков – экс-полковник ФСБ и бывший руководитель Минобороны так называемой ДНР. Именно он делал запрос на поставку техники, в частности Буков на Донбасс. Есть отрывок перехваченного телефонного разговора Гиркина с помощником руководителя оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Впоследствии сам губернатор Крыма ему подтвердил, что помощь скоро прибудет из России.

Ниточки потянулись еще выше. Похожий разговор состоялся между экс-премьером так называемой ДНР и самим советником Путина Сурковым.

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Международной следственной группе удалось шаг за шагом воссоздать, как ЗРК Бук попал на территорию Украины. Проанализировав снимки и видео из открытых источников следователи установили, что установку перевозили из российского Курска до границы с Украиной. Затем этот же Бук оказался в Донецке, откуда его доставили в район города Снежное. Там был пуск ракеты по пассажирскому самолету.

Бук, по данным следствия, принадлежит 53 бригаде противовоздушной обороны Российской Федерации. На это указывают многочисленные снимки и видео из соцсетей, в том числе самих бойцов российской бригады.

А российское независимое издание Новая Газета в этом месяце опубликовало сенсационное расследование, в котором обнародовало официальные документы, подтверждающие путешествие Бука до границы с Украиной.

Документов о переброске техники на оккупированную территорию, конечно же, нет. Зато специалисты вычислили злосчастную зенитку другим методом. Комплекс Бук, который появлялся на снимках в России, а затем в Донецкой области, имеет несколько особых характеристик, – как установило следствие. Следы краски на корпусе, цифры серийного номера и транспортные метки. А еще расположение колес – у одного из них нет спиц.

И это лишь незначительная часть доказательств, обнародованных следствием. Больше будут обнародованы в следующем году, когда начнется суд в Нидерландах. Определено точное время первого слушания – 9 утра 9 марта 2020. Но Москва ставит следствию палки в колеса. Еще вначале Россия заблокировала через Совбез создание международного трибунала по Boeing. Нас там не было и точка.

Путин с самого начала пытается спихнуть все на Украину. Мол, почему она не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. Украинцы отвечают: откуда Киев мог знать о наличии у сепаратистов такого оружия как Бук. Зато Россия, очевидно, была осведомлена. В ночь на 17 июля именно перед сбиванием Боинга она закрыла для полетов пограничноес оккупированным Донбассом пространство.

Свою гибридную правду Россия пытается впарить западному миру уже 5 лет, – говорит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Единственная страна, которая в это, похоже, поверила, это Малайзия. Ее граждане также были на борту того Boeing.

В украинском МИД уверены: время действует против России. И не исключают, что трагедия МН17 может повторить историю теракта в британском Локерби. В конце 80-х ливийские спецслужбы взорвали пассажирский самолет. Погибло 270 человек. Руководство Ливии долгое время этого не признавало. Но международные санкции в конце концов заставили сдаться. Правительство джамахирии тогда выдало Британии исполнителей преступления и заплатило семьям пострадавших по $10 млн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ПАСЕ отказалась провести дебаты по MH17 и наказать РФ за неуплату взносов.