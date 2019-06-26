Селище Грабове. Окупована частина Донецької області. Саме там у 2014 році упав пасажирський літак, що прямував з Нідерландів до Малайзії.

Через 5 років на місці катастрофи пам’ятний камінь, встановлений сепаратистами, і короткий напис: невинним жертвам громадянської війни. Та цієї інформації недостатньо рідним загиблих – вони вимагають покарати винних.

Нещодавно в нідерландському місті Ньювегейн слідчі вперше назвали імена підозрюваних. Саме вони відповідали за переміщення комплексу Бук, з якого стріляли по літаку. Це Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Серед підозрюваних, яких назвало слідство, є один українець – Леонід Харченко – командир підрозділу ГРУ так званої ДНР. Саме він, ймовірно, знаходився біля Бука під час запуску ракети по Боїнгу. Харченко швидше за все відповідав за транспортування комплексу з Донецька і потім його евакуацію до Росії. На це вказують перехоплені телефонні розмови Харченка із іншими терористами, – переконують слідчі. Сепаратист знаходиться у розшуку з літа 2014 року.

Востаннє в публічному просторі його ім’я спливало у Криму. Він нібито був членом виборчої комісії від партії Комуністи Росії. А за даними BBC востаннє той переховувався у Ростові, де його убили.

Харченко знаходився у підпорядкуванні росіянина Олега Пулатова. Колишній підполковник збройних сил РФ був заступником керівника ГРУ ДНР. Як і Харченко, за даними слідства, супроводжував Бук.

Третій у списку – Сергій Дубінський, позивний Хмурий. Екс-офіцер головного розвідуправління Росії за даними слідства керував усією спецоперацією, результатом якої стала катастрофа MH17.

Іван Без’язиков – колишній офіцер ЗСУ, потрапив у полон в 2014. Після звільнення він знову потрапив за грати, але вже в Україні. Генпрокуратура звинувачує його у співробітництві із розвідкою ДНР. Він зазначив, що навряд чи підозрювані натискали кнопку запуску ракет, але забезпечували пересування установки і її охорону.

Головний на сьогодні у списку підозрюваних по MH17 – Ігор Стрєлков – екс-полковник ФСБ та колишній керівник міноборони так званої ДНР. Саме він робив запит на поставку техніки, зокрема Буків на Донбасс. Є уривок перехопленої телефонної розмови Гіркіна з помічником керівника окупованого Криму Сергія Аксьонова. Згодом сам губернатор Криму йому підтвердив, що допомога невдовзі прибуде з Росії.

Ниточки потягнулись ще вище. Схожа розмова відбулась між екс-прем’єром так званої ДНР і самим радником Путіна Сурковим.

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Міжнародній слідчій групі вдалось крок за кроком відтворити, як саме ЗРК Бук потрапив на територію України. Проаналізувавши знімки та відео з відкритих джерел слідчі встановили, що установку перевозили з російського Курська до кордону з Україною. Потім цей же Бук опинився в Донецьку, звідки його доправили в район міста Сніжне. Там був пуск ракети по пасажирському літаку.

Бук, за даними слідства, належить 53 бригаді протиповітряної оборони Російської Федерації. На це вказують численні знімки і відео з соцмереж, в тому числі самих бійців російської бригади.

А російське незалежне видання Новая Газета цього місяця опублікувало сенсаційне розслідування, в якому оприлюднило офіційні документи, що підтверджують подорож Бука до кордону з Україною.

Документів про перекидання техніки на окуповану територію, звісно ж, немає. Зате спеціалісти вирахували злощасну зенітку іншим методом. Комплекс Бук, який з’являється на знімках в Росії, а потім в Донецькій області, має кілька особливих характеристик, – як встановило слідство. Сліди фарби на корпусі, цифри серійного номеру і транспортні мітки. А ще розположення коліс – у одного з них немає спиць.

І це лише незначна частина доказів, оприлюднених слідством. Більше буде оприлюднено наступного року, коли почнеться суд у Нідерландах. Визначений точний час першого слухання – 9 ранку 9 березня 2020 року. Та Москва ставить слідству палки в колеса. Ще на початку Росія заблокувала через Радбез створення міжнародного трибуналу по Boeing. Нас там не було і крапка.

Путін від самого початку намагається спихнути все на Україну. Мовляв, чому вона не закрила повітряний простір над зоною бойових дій. Українці відповідають: звідки ж Київ міг знати про наявність у сепаратистів такої зброї як Бук. Зате Росія, вочевидь, була обізнана. У ніч проти 17 липня саме перед збиттям Боїнга вона закрила для польотів прикордонний з окупованим Донбасом простір.

Свою гібридну правду Росія намагається упарити західному світу вже 5 років, – каже заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Єдина країна, яка у це, схоже, повірила, це Малайзія. Її громадяни також були на борту того Boeing.

В українському МЗС переконані: час діє проти Росії. Та не виключають, що трагедія МН17 може повторити історію теракту в британському Локербі. В кінці 80-х лівійські спецслужби підірвали пасажирський літак. Загинуло 270 людей. Керівництво Лівії довгий час цього не визнавало. Але міжнародні санкції врешті змусили здатись. Уряд джамахірії тоді видав Британії виконавців злочину і заплатив сім’ям постраждалих по $10 млн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ПАРЄ відмовилася провести дебати щодо MH17 і покарати РФ за несплату внесків.