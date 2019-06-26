PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Збитий Boeing над Донбасом: чи відповість Росія за катастрофу МН17

Збитий Boeing над Донбасом: чи відповість Росія за катастрофу МН17

Селище Грабове. Окупована частина Донецької області. Саме там у 2014 році упав пасажирський літак, що прямував з Нідерландів до Малайзії.

Через 5 років на місці катастрофи пам’ятний камінь, встановлений сепаратистами, і короткий напис: невинним жертвам громадянської війни. Та цієї інформації недостатньо рідним загиблих – вони вимагають покарати винних.

Нещодавно в нідерландському місті Ньювегейн слідчі вперше назвали імена підозрюваних. Саме вони відповідали за переміщення комплексу Бук, з якого стріляли по літаку. Це Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Серед підозрюваних, яких назвало слідство, є один українець – Леонід Харченко – командир підрозділу ГРУ так званої ДНР. Саме він, ймовірно, знаходився біля Бука під час запуску ракети по Боїнгу. Харченко швидше за все відповідав за транспортування комплексу з Донецька і потім його евакуацію до Росії. На це вказують перехоплені телефонні розмови Харченка із іншими терористами, – переконують слідчі. Сепаратист знаходиться у розшуку з літа 2014 року.

Востаннє в публічному просторі його ім’я спливало у Криму. Він нібито був членом виборчої комісії від партії Комуністи Росії. А за даними BBC востаннє той переховувався у Ростові, де його убили.

Харченко знаходився у підпорядкуванні росіянина Олега Пулатова. Колишній підполковник збройних сил РФ був заступником керівника ГРУ ДНР. Як і Харченко, за даними слідства, супроводжував Бук.

Третій у списку – Сергій Дубінський, позивний Хмурий. Екс-офіцер головного розвідуправління Росії за даними слідства керував усією спецоперацією, результатом якої стала катастрофа MH17.

Іван Без’язиков – колишній офіцер ЗСУ, потрапив у полон в 2014. Після звільнення він знову потрапив за грати, але вже в Україні. Генпрокуратура звинувачує його у співробітництві із розвідкою ДНР. Він зазначив, що навряд чи підозрювані натискали кнопку запуску ракет, але забезпечували пересування установки і її охорону.

Головний на сьогодні у списку підозрюваних по MH17 – Ігор Стрєлков – екс-полковник ФСБ та колишній керівник міноборони так званої ДНР. Саме він робив запит на поставку техніки, зокрема Буків на Донбасс. Є уривок перехопленої телефонної розмови Гіркіна з помічником керівника окупованого Криму Сергія Аксьонова. Згодом сам губернатор Криму йому підтвердив, що допомога невдовзі прибуде з Росії.

Ниточки потягнулись ще вище. Схожа розмова відбулась між екс-прем’єром так званої ДНР і самим радником Путіна Сурковим.

Читайте: Катастрофа MH17: родичі загиблих вимагають у Путіна $330 млн

Міжнародній слідчій групі вдалось крок за кроком відтворити, як саме ЗРК Бук потрапив на територію України. Проаналізувавши знімки та відео з відкритих джерел слідчі встановили, що установку перевозили з російського Курська до кордону з Україною. Потім цей же Бук опинився в Донецьку, звідки його доправили в район міста Сніжне. Там був пуск ракети по пасажирському літаку.

Бук, за даними слідства, належить 53 бригаді протиповітряної оборони Російської Федерації. На це вказують численні знімки і відео з соцмереж, в тому числі самих бійців російської бригади.

А російське незалежне видання Новая Газета цього місяця опублікувало сенсаційне розслідування, в якому оприлюднило офіційні документи, що підтверджують подорож Бука до кордону з Україною.

Документів про перекидання техніки на окуповану територію, звісно ж, немає. Зате спеціалісти вирахували злощасну зенітку іншим методом. Комплекс Бук, який з’являється на знімках в Росії, а потім в Донецькій області, має кілька особливих характеристик, – як встановило слідство. Сліди фарби на корпусі, цифри серійного номеру і транспортні мітки. А ще розположення коліс – у одного з них немає спиць.

І це лише незначна частина доказів, оприлюднених слідством. Більше буде оприлюднено наступного року, коли почнеться суд у Нідерландах. Визначений точний час першого слухання – 9 ранку 9 березня 2020 року. Та Москва ставить слідству палки в колеса. Ще на початку Росія заблокувала через Радбез створення міжнародного трибуналу по Boeing. Нас там не було і крапка.

Путін від самого початку намагається спихнути все на Україну. Мовляв, чому вона не закрила повітряний простір над зоною бойових дій. Українці відповідають: звідки ж Київ міг знати про наявність у сепаратистів такої зброї як Бук. Зате Росія, вочевидь, була обізнана. У ніч проти 17 липня саме перед збиттям Боїнга вона закрила для польотів прикордонний з окупованим Донбасом простір.

Свою гібридну правду Росія намагається упарити західному світу вже 5 років, – каже заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Єдина країна, яка у це, схоже, повірила, це Малайзія. Її громадяни також були на борту того Boeing.

В українському МЗС переконані: час діє проти Росії. Та не виключають, що трагедія МН17 може повторити історію теракту в британському Локербі. В кінці 80-х лівійські спецслужби підірвали пасажирський літак. Загинуло 270 людей. Керівництво Лівії довгий час цього не визнавало. Але міжнародні санкції врешті змусили здатись. Уряд джамахірії тоді видав Британії виконавців злочину і заплатив сім’ям постраждалих по $10 млн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ПАРЄ відмовилася провести дебати щодо MH17 і покарати РФ за несплату внесків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У РФ батьки подарували випускникам торт з “надгробками”
Резолюція ПАРЄ: у Києві пікетують посольства країн, що підтримали РФ
Повернення Росії в ПАРЄ: Україна призупиняє участь в Асамблеї і готує жорстку реакцію
Путін оголосив раптову перевірку боєготовності армії
Рішення ПАРЄ: чому Європа повернула РФ і наслідки для України
Росія подала заявку на підтвердження повноважень у ПАРЄ
Полонені моряки: чи виконає Росія рішення трибуналу і яке буде покарання за ігнорування
Росія скасувала заборону на транзит українських товарів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка