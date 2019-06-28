Выставочный центр ВДНХ – национальный экспоцентр Украины, который занимает 258 га территории. Какие развлечения предлагают посетителям летом на ВДНХ и почему стоит посетить выставочный центр – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

ВДНХ имеет длинную историю. Комплекс начал свою работу 6 июля 1958 года, с 2015 года переживает много активных изменений и превращается в культурно-инновационный центр.

Все слышали или видели рекламу Зимней страны, Страны развлечений, 3D шоу-сказки Стражи мечты или самого масштабного в стране музыкального фестиваля Atlas Weekend? Это все происходит на территории ВДНХ.













Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 3 фотографии

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась посмотреть, что же ждет посетителей летом на ВДНХ.

Расположение

ВДНХ находится на пр. Академика Глушкова, 1 (ст. м. Выставочный центр). Доехать до локации можно с помощью общественного транспорта или на машине. Добраться трудностей не возникнет, разве что займет немало времени.













Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 3 фотографии

Парковка ВДНХ рассчитана на 1000 мест и она платная. Поэтому некоторые оставляют машину возле въезда на обочине, там свободное место придется поискать.

Оценка расположения – 9\10

Локация

Возле центрального входа ВДНХ можно взять напрокат велосипед, электротранспорт или ролики.

















Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 4 фотографии

Территория ВДНХ делится на два сектора и в каждом из них можно найти разные локации – спорт, образование, бизнес, искусство, развлечения, сервис и еда.

Хоть на территории и есть указатели, но от этого не перестаешь путаться и бродить в поисках нужного тебе места.

Оценка локации – 9\10

Развлечения

Летом на ВДНХ предлагают множество развлечений, как для взрослых, так и для детей.

Пространство семейного отдыха KACHELI. На локации установлено большое количество разнообразных качелей, на которых можете покататься вы и ваши детки. Также здесь проводят мастер-классы, лекции, фестивали и специальные события.

















Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 4 фотографии

Все качели сделаны из экологически чистых материалов. На локации можно отдохнуть, покушать, выпить напиток и принять участие в квесте от анимации.

Цена входа в пространство – 35 грн – будний день, 40 грн – выходной день. Детям ростом до 120 см вход бесплатный.

Смарт-площадка Лемурашник – соединенные между собой домики на деревьях с интеллектуальными активностями.

Для перехода между домиками специальной страховки не требуется. В Лемурашнике гарантируют безопасность ваших деток, ведь по всей длине натянута страховочная сетка.

















Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 4 фотографии

Если вдруг припекает солнце или идет дождь, на территории есть смартзона, где посетителям предлагают конструкторы и мастер-классы.

Цена детского билета с понедельника по пятницу – 70 грн, в субботу, воскресенье и на праздники – 120 грн.

В Лемурашнике есть специальное предложение для многодетных семей, детей с инвалидностью и детей ветеранов АТО – скидка 50%, при наличии удостоверений. Вход для взрослых бесплатный.

Пирс 39 – бассейны под открытым небом, волейбольная площадка, бар и кафе.

На территории зоны отдыха два бассейна – основной – 25 м и детский – 13 м. Вокруг водной локации расположены шезлонги, которые включены в стоимость входа. За аренду шатра или полотенца придется платить отдельно. Шатр – 600 грн, полотенце – 30 грн.





















Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 5 фотографий

Система оплаты Пирс 39 довольно интересная – почасовая. За один час проведения в зоне отдыха с понедельника по пятницу будьте готовы заплатить – 40 грн – детский, 80 грн – взрослый, в субботу, воскресенье и праздники – 70 грн – детский, 140 грн – взрослый.

Зайти поплавать на час можно, но если вы решили провести в бассейне целый день, тогда рекомендую посетить один из дорогих пляжей столицы – City beach club, денег потратите столько же, а впечатлений останется больше.

Пространство Пикник сад. Возле входа в Пикник сад вы увидите небесно-голубой домик Kitchen&Garden, сначала можно подумать, что это милая кафешка, но не все так просто.









Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 2 фотографии

Kitchen&Garden – мастерская зеленого настроения, где выращивают пряные травы в горшочках – базилик, лаванду, мяту, мелису, орегано, тимьян и другие. Купить их может каждый желающий, для того, чтобы обустроить мини-сад на собственной кухне.

Чтобы попасть на территорию Пикник сада, нужно пройти Kitchen&Garden, вход совершенно бесплатный.

Пикник Сад – инста-пространство среди яблонь, можно не только покушать, но и сделать красивый кадр.

Если вы не любите скитаться по магазинам и думать, что взять с собой на пикник, то это место идеально подойдет для вас.

Суть Пикник сада в том, что все необходимое вы получаете здесь и сейчас. Есть возможность арендовать корзинку для пикника на двоих – 490 грн, на четверых – 975 грн, тем самым получив возможность разместиться на специально оборудованных местах для пикника.

























Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 6 фотографий

Сад гамаков – 150 кресел-мешков в яблоневом саду, большое количество гамаков между деревьями и небольшие столики для комфортного времяпровождения.

Эта локация прекрасно подойдет для встречи с друзьями или времяпровождения со своей второй половинкой. Здесь вы можете перекусить, покурить кальян, выпить какой-нибудь напиток или покататься на гамаке, а все это запечатлеть на снимке, ведь на локации для этого есть все.

Особую атмосферу создают гирлянды, которыми обтянута территория.

















Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 4 фотографии

Конечно, это далеко не все развлечения, которые можно найти на территории ВДНХ. Здесь также есть контактный зоопарк, луна-парк, батут, катание на квадроциклах, конный клуб Герцог, веревочный парк Sky Family и другое. Все локации платные.

Оценка развлечений – 6\10

Еда и напитки

Мест для перекуса на ВДНХ достаточно. Различные фуд-корты, кафешки и киоски. Например, OMNI cafe, гриль-бар в Доску, кофейня Креперия, Терраса мяса, Сытый кум, кафе Кафана, зона BBQ Колыба, фреш бар и другие.





































Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 9 фотографий

Если вы хотите подороже и побогаче, тогда направляйтесь в ресторан Прага.

Я решила перекусить в гриль-баре в Доску и заказала себе шашлык из куриного филе, овощи гриль и сок.

Шашлык из куриного филе (100 грам) – 55 грн. Отмерять четко 100 грамм вам никто не будет, поэтому не удивляйтесь, если сумма окажется больше.

Я не любитель шашлыка, а если и ем его, то только из куриного филе. Здесь шашлык мне не понравился. Сухой и холодный, казалось, что спасти его можно только соусом, но и его не предложили.

Овощи-гриль (100 грамм) – 30 грн. Выбрать овощи вы можете сами, я попросила несколько грибов, перец и ломтик баклажана.

Мне кажется, что овощи на гриле испортить невозможно. Это всегда вкусно, особенно, когда они только с гриля.

Во всех кафе и киосках кухни похожи, что неудивительно, ведь что еще предлагают в таких местах.

















Лето на ВДНХ: парк развлечений с Пикник садом и гамаками – Сытый в7 / 4 фотографии

Если вас мучает жажда, то вы можете выпить, например, лимонад – 50 грн, молочный коктейль – 50 грн, лимонный фреш – 60 грн или просто сок – 15 грн.

Оценка еды и напитков – 7\10

Ценовая политика

В целом, ценовая политика ВДНХ приемлемая. Цены на развлечения адекватные, на еду слегка высокие.

Если вы не хотите тратиться совсем, то можно взять все необходимое с собой и устроить на территории пикник, но если вы рассчитываете на бесплатные развлечения, то это зря, такого здесь не будет.

Оценка ценовой политики – 7\10

Общее впечатление

ВДНХ – это то место, где всегда можно найти, чем заняться, не только в праздничные дни, но и в будние. Здесь спокойно можно провести целый день, только при условии того, что вы готовы потратиться. Просто гулять по территории быстро надоест.

Если говорить лично за себя, то днем я бы лучше отдала предпочтение какому-нибудь пляжу и водным развлечениям, а для встречи с друзьями выбрала бы более удобное место для всех. Если же я и еду на ВДНХ, то только для того, чтобы взять велосипед напрокат, но не более.

Общая оценка – 7\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева