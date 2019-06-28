Выставочный центр ВДНХ – национальный экспоцентр Украины, который занимает 258 га территории. Какие развлечения предлагают посетителям летом на ВДНХ и почему стоит посетить выставочный центр – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.
ВДНХ имеет длинную историю. Комплекс начал свою работу 6 июля 1958 года, с 2015 года переживает много активных изменений и превращается в культурно-инновационный центр.
Все слышали или видели рекламу Зимней страны, Страны развлечений, 3D шоу-сказки Стражи мечты или самого масштабного в стране музыкального фестиваля Atlas Weekend? Это все происходит на территории ВДНХ.
На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась посмотреть, что же ждет посетителей летом на ВДНХ.
Расположение
ВДНХ находится на пр. Академика Глушкова, 1 (ст. м. Выставочный центр). Доехать до локации можно с помощью общественного транспорта или на машине. Добраться трудностей не возникнет, разве что займет немало времени.
Парковка ВДНХ рассчитана на 1000 мест и она платная. Поэтому некоторые оставляют машину возле въезда на обочине, там свободное место придется поискать.
Оценка расположения – 9\10
Локация
Возле центрального входа ВДНХ можно взять напрокат велосипед, электротранспорт или ролики.
Территория ВДНХ делится на два сектора и в каждом из них можно найти разные локации – спорт, образование, бизнес, искусство, развлечения, сервис и еда.
Хоть на территории и есть указатели, но от этого не перестаешь путаться и бродить в поисках нужного тебе места.
Оценка локации – 9\10
Развлечения
Летом на ВДНХ предлагают множество развлечений, как для взрослых, так и для детей.
Пространство семейного отдыха KACHELI. На локации установлено большое количество разнообразных качелей, на которых можете покататься вы и ваши детки. Также здесь проводят мастер-классы, лекции, фестивали и специальные события.
Все качели сделаны из экологически чистых материалов. На локации можно отдохнуть, покушать, выпить напиток и принять участие в квесте от анимации.
Цена входа в пространство – 35 грн – будний день, 40 грн – выходной день. Детям ростом до 120 см вход бесплатный.
Смарт-площадка Лемурашник – соединенные между собой домики на деревьях с интеллектуальными активностями.
Для перехода между домиками специальной страховки не требуется. В Лемурашнике гарантируют безопасность ваших деток, ведь по всей длине натянута страховочная сетка.
Если вдруг припекает солнце или идет дождь, на территории есть смартзона, где посетителям предлагают конструкторы и мастер-классы.
Цена детского билета с понедельника по пятницу – 70 грн, в субботу, воскресенье и на праздники – 120 грн.
В Лемурашнике есть специальное предложение для многодетных семей, детей с инвалидностью и детей ветеранов АТО – скидка 50%, при наличии удостоверений. Вход для взрослых бесплатный.
Пирс 39 – бассейны под открытым небом, волейбольная площадка, бар и кафе.
На территории зоны отдыха два бассейна – основной – 25 м и детский – 13 м. Вокруг водной локации расположены шезлонги, которые включены в стоимость входа. За аренду шатра или полотенца придется платить отдельно. Шатр – 600 грн, полотенце – 30 грн.
Система оплаты Пирс 39 довольно интересная – почасовая. За один час проведения в зоне отдыха с понедельника по пятницу будьте готовы заплатить – 40 грн – детский, 80 грн – взрослый, в субботу, воскресенье и праздники – 70 грн – детский, 140 грн – взрослый.
Зайти поплавать на час можно, но если вы решили провести в бассейне целый день, тогда рекомендую посетить один из дорогих пляжей столицы – City beach club, денег потратите столько же, а впечатлений останется больше.
Пространство Пикник сад. Возле входа в Пикник сад вы увидите небесно-голубой домик Kitchen&Garden, сначала можно подумать, что это милая кафешка, но не все так просто.
Kitchen&Garden – мастерская зеленого настроения, где выращивают пряные травы в горшочках – базилик, лаванду, мяту, мелису, орегано, тимьян и другие. Купить их может каждый желающий, для того, чтобы обустроить мини-сад на собственной кухне.
Чтобы попасть на территорию Пикник сада, нужно пройти Kitchen&Garden, вход совершенно бесплатный.
Пикник Сад – инста-пространство среди яблонь, можно не только покушать, но и сделать красивый кадр.
Если вы не любите скитаться по магазинам и думать, что взять с собой на пикник, то это место идеально подойдет для вас.
Суть Пикник сада в том, что все необходимое вы получаете здесь и сейчас. Есть возможность арендовать корзинку для пикника на двоих – 490 грн, на четверых – 975 грн, тем самым получив возможность разместиться на специально оборудованных местах для пикника.
Сад гамаков – 150 кресел-мешков в яблоневом саду, большое количество гамаков между деревьями и небольшие столики для комфортного времяпровождения.
Эта локация прекрасно подойдет для встречи с друзьями или времяпровождения со своей второй половинкой. Здесь вы можете перекусить, покурить кальян, выпить какой-нибудь напиток или покататься на гамаке, а все это запечатлеть на снимке, ведь на локации для этого есть все.
Особую атмосферу создают гирлянды, которыми обтянута территория.
Конечно, это далеко не все развлечения, которые можно найти на территории ВДНХ. Здесь также есть контактный зоопарк, луна-парк, батут, катание на квадроциклах, конный клуб Герцог, веревочный парк Sky Family и другое. Все локации платные.
Оценка развлечений – 6\10
Еда и напитки
Мест для перекуса на ВДНХ достаточно. Различные фуд-корты, кафешки и киоски. Например, OMNI cafe, гриль-бар в Доску, кофейня Креперия, Терраса мяса, Сытый кум, кафе Кафана, зона BBQ Колыба, фреш бар и другие.
Если вы хотите подороже и побогаче, тогда направляйтесь в ресторан Прага.
Я решила перекусить в гриль-баре в Доску и заказала себе шашлык из куриного филе, овощи гриль и сок.
Шашлык из куриного филе (100 грам) – 55 грн. Отмерять четко 100 грамм вам никто не будет, поэтому не удивляйтесь, если сумма окажется больше.
Я не любитель шашлыка, а если и ем его, то только из куриного филе. Здесь шашлык мне не понравился. Сухой и холодный, казалось, что спасти его можно только соусом, но и его не предложили.
Овощи-гриль (100 грамм) – 30 грн. Выбрать овощи вы можете сами, я попросила несколько грибов, перец и ломтик баклажана.
Мне кажется, что овощи на гриле испортить невозможно. Это всегда вкусно, особенно, когда они только с гриля.
Во всех кафе и киосках кухни похожи, что неудивительно, ведь что еще предлагают в таких местах.
Если вас мучает жажда, то вы можете выпить, например, лимонад – 50 грн, молочный коктейль – 50 грн, лимонный фреш – 60 грн или просто сок – 15 грн.
Оценка еды и напитков – 7\10
Ценовая политика
В целом, ценовая политика ВДНХ приемлемая. Цены на развлечения адекватные, на еду слегка высокие.
Если вы не хотите тратиться совсем, то можно взять все необходимое с собой и устроить на территории пикник, но если вы рассчитываете на бесплатные развлечения, то это зря, такого здесь не будет.
Оценка ценовой политики – 7\10
Общее впечатление
ВДНХ – это то место, где всегда можно найти, чем заняться, не только в праздничные дни, но и в будние. Здесь спокойно можно провести целый день, только при условии того, что вы готовы потратиться. Просто гулять по территории быстро надоест.
Если говорить лично за себя, то днем я бы лучше отдала предпочтение какому-нибудь пляжу и водным развлечениям, а для встречи с друзьями выбрала бы более удобное место для всех. Если же я и еду на ВДНХ, то только для того, чтобы взять велосипед напрокат, но не более.
Общая оценка – 7\10
Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.
Карина Зуева