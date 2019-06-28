Виставковий центр ВДНГ – національний експоцентр України, який займає 258 га території. Які розваги пропонують відвідувачам влітку на ВДНГ та чому варто відвідати виставковий центр – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

ВДНГ має довгу історію. Комплекс розпочав роботу 6 липня 1958 року, з 2015 року переживає багато активних змін та перетворюється в культурно-інноваційний центр.

Всі чули або бачили рекламу Зимової країни, Країни розваг, 3D шоу-казки Вартові мрії або наймасштабнішого в країні музичного фестивалю Atlas Weekend? Це все відбувається на території ВДНГ.













Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 3 фотографии

На цьому тижні наш експерт Каріна Зуєва вирушила подивитися, що ж чекає на відвідувачів влітку на ВДНГ.

Розташування

ВДНГ знаходиться на пр. Академіка Глушкова, 1 (ст. м. Виставковий центр). Доїхати до локації можна громадським транспортом чи на машині. Дістатися труднощів не виникне, хіба що займе чимало часу.













Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 3 фотографии

Парковка ВДНГ розрахована на 1000 місць та вона платна. Тому дехто залишає машину біля в’їзду на узбіччі, там вільне місце доведеться пошукати.

Оцінка розташування – 9\10

Локація

Біля центрального входу ВДНГ можна взяти напрокат велосипед, електротранспорт або ролики.

















Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 4 фотографии

Територія ВДНГ ділиться на два сектори і в кожному з них можна знайти різні локації – спорт, освіта, бізнес, мистецтво, розваги, сервіс та їжа.

Хоч на території і є покажчики, але від цього не перестаєш плутатися і бродити в пошуках потрібного тобі місця.

Оцінка локації – 9\10

Розваги

Влітку на ВДНГ пропонують безліч розваг, як для дорослих, так і для дітей.

Простір сімейного відпочинку KACHELI. На локації встановлено велику кількість різноманітних гойдалок, на яких можете покататися ви та ваші дітки. Також тут проводять майстер-класи, лекції, фестивалі та спеціальні події.

















Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 4 фотографии

Всі гойдалки зроблені з екологічно чистих матеріалів. На локації можна відпочити, поїсти, насолодитися напоєм та взяти участь у квесті від анімації.

Ціна входу в простір – 35 грн – будній день, 40 грн – вихідний день. Дітлахам зростом до 120 см вхід безкоштовний.

Смарт-майданчик Лемурашник – з’єднані між собою будиночки на деревах з інтелектуальними активностями.

Для переходу між будиночками спеціальна страховка не потрібна. У Лемурашнику гарантують безпеку ваших діток, адже по всій довжині натягнута страхувальна сітка.

















Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 4 фотографии

Якщо раптом припікає сонце або йде дощ, на території є смартзона, де відвідувачам пропонують конструктори та майстер-класи.

Ціна дитячого квитка з понеділка по п’ятницю – 70 грн, у суботу, неділю та на свята – 120 грн.

Пірс 39 – басейни під відкритим небом, волейбольний майданчик, бар та кафе.

На території зони відпочинку два басейни – основний – 25 м та дитячий – 13 м. Навколо водної локації розташовані шезлонги, які включені у вартість входу. За оренду шатра або рушника доведеться платити окремо. Шатро – 600 грн, рушник – 30 грн.





















Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 5 фотографий

Система оплати Пірс 39 доволі цікава – погодинна. За одну годину проведення в зоні відпочинку з понеділка по п’ятницю будьте готові заплатити – 40 грн – дитячий, 80 грн – дорослий, в суботу, неділю та свята – 70 грн – дитячий, 140 грн – дорослий.

Зайти поплавати на годину можна, але якщо ви вирішили провести в басейні цілий день, тоді рекомендую відвідати один з дорогих пляжів столиці – City beach club, грошей витратите стільки ж, а вражень залишиться більше.

Простір Пікнік сад. Біля входу в Пікнік сад ви побачите небесно-блакитний будиночок Kitchen&Garden, спочатку можна подумати, що це мила кафешка, але не все так просто.









Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 2 фотографии

Kitchen&Garden – майстерня зеленого настрою, де вирощують пряні трави в горщиках – базилік, лаванду, м’яту, мелісу, орегано, чебрець та інші. Купити їх може кожен охочий, для того, щоб облаштувати міні-сад на власній кухні.

Щоб потрапити на територію Пікнік саду, потрібно пройти Kitchen&Garden, вхід абсолютно безкоштовний.

Пікнік Сад – інста-простір серед яблунь, можна не тільки поїсти, а й зробити гарне фото.

Якщо ви не любите ходити по магазинах та думати, що взяти з собою на пікнік, то це місце ідеально підійде для вас.

Суть Пікнік саду в тому, що все необхідне ви отримуєте тут і зараз. Є можливість орендувати кошик для пікніка на двох – 490 грн, на чотирьох – 975 грн, тим самим отримати можливість розміститися на спеціально обладнаних місцях для пікніка.

























Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 6 фотографий

Сад гамаків – 150 крісел-мішків в яблуневому саду, велика кількість гамаків між деревами та невеликі столики для комфортного проведення часу.

Ця локація чудово підійде для зустрічі з друзями або проведення часу зі своєю другою половинкою. Тут ви можете перекусити, покурити кальян, випити якийсь напій або покататися на гамаку, а все це зафіксувати на фото, адже на локації для цього все є.

Особливу атмосферу створюють гірлянди, якими прикрашена територія.

















Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 4 фотографии

Звичайно, це далеко не всі розваги, які можна знайти на території ВДНГ. Тут також є контактний зоопарк, луна-парк, батут, катання на квадроциклах, кінний клуб Герцог, мотузковий парк Sky Family і інше. Всі локації платні.

Оцінка розваг – 6\10

Їжа та напої

Місць для перекусу на ВДНГ багато. Різні фуд-корти, кафешки та кіоски. Наприклад, OMNI cafe, гриль-бар в Дошку, кав’ярня Креперія, Тераса м’яса, Ситий кум, кафе Кафана, зона BBQ Колиба, фреш бар та інші.





































Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 9 фотографий

Якщо ви хочете подорожче й багатше, тоді прямуйте в ресторан Прага.

Я вирішила перекусити в гриль-барі в Дошку та замовила собі шашлик з курячого філе, овочі гриль і сік.

Шашлик з курячого філе (100 грам) – 55 грн. Відміряти чітко 100 грам вам ніхто не буде, тому не дивуйтеся, якщо сума виявиться більшою.

Я не любитель шашлику, а якщо і їм його, то тільки з курячого філе. Тут шашлик мені не сподобався. Сухий та холодний, здавалося, що врятувати його можна тільки соусом, але його не запропонували.

Овочі-гриль (100 грам) – 30 грн. Обрати овочі ви можете самі, я попросила декілька грибів, перець та скибочку баклажану.

Мені здається, що овочі на грилі зіпсувати неможливо. Це завжди смачно, особливо, коли вони тільки з гриля.

У всіх кафе та кіосках кухні схожі, що не дивно, адже що ще пропонують в таких місцях.

















Літо на ВДНГ: парк розваг з Пікнік садом та гамаками – Ситий в7 / 4 фотографии

Якщо вас мучить спрага, то ви можете випити, наприклад, лимонад – 50 грн, молочний коктейль – 50 грн, лимонний фреш – 60 грн або просто сік – 15 грн.

Оцінка їжі та напоїв – 7\10

Цінова політика

В цілому, цінова політика ВДНГ прийнятна. Ціни на розваги адекватні, на їжу трохи високі.

Якщо ви не хочете витрачатися зовсім, то можна взяти все необхідне з собою і влаштувати на території пікнік, але якщо ви розраховуєте на безкоштовні розваги, то це даремно, такого тут не буде.

Оцінка цінової політики – 7\10

Загальне враження

ВДНГ – це те місце, де завжди можна знайти, чим зайнятися, не тільки в святкові дні, а й у будні. Тут спокійно можна провести цілий день, тільки за умови того, що ви готові витратити гроші. Просто гуляти територією швидко набридне.

Якщо говорити особисто за себе, то вдень я б краще віддала перевагу якомусь пляжу та водним розвагам, а для зустрічі з друзями вибрала б зручніше місце для всіх. Якщо ж я і їду на ВДНГ, то тільки для того, щоб взяти велосипед напрокат, але не більше.

Загальна оцінка – 7\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва