Виставковий центр ВДНГ – національний експоцентр України, який займає 258 га території. Які розваги пропонують відвідувачам влітку на ВДНГ та чому варто відвідати виставковий центр – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.
ВДНГ має довгу історію. Комплекс розпочав роботу 6 липня 1958 року, з 2015 року переживає багато активних змін та перетворюється в культурно-інноваційний центр.
Всі чули або бачили рекламу Зимової країни, Країни розваг, 3D шоу-казки Вартові мрії або наймасштабнішого в країні музичного фестивалю Atlas Weekend? Це все відбувається на території ВДНГ.
На цьому тижні наш експерт Каріна Зуєва вирушила подивитися, що ж чекає на відвідувачів влітку на ВДНГ.
Розташування
ВДНГ знаходиться на пр. Академіка Глушкова, 1 (ст. м. Виставковий центр). Доїхати до локації можна громадським транспортом чи на машині. Дістатися труднощів не виникне, хіба що займе чимало часу.
Парковка ВДНГ розрахована на 1000 місць та вона платна. Тому дехто залишає машину біля в’їзду на узбіччі, там вільне місце доведеться пошукати.
Оцінка розташування – 9\10
Локація
Біля центрального входу ВДНГ можна взяти напрокат велосипед, електротранспорт або ролики.
Територія ВДНГ ділиться на два сектори і в кожному з них можна знайти різні локації – спорт, освіта, бізнес, мистецтво, розваги, сервіс та їжа.
Хоч на території і є покажчики, але від цього не перестаєш плутатися і бродити в пошуках потрібного тобі місця.
Оцінка локації – 9\10
Розваги
Влітку на ВДНГ пропонують безліч розваг, як для дорослих, так і для дітей.
Простір сімейного відпочинку KACHELI. На локації встановлено велику кількість різноманітних гойдалок, на яких можете покататися ви та ваші дітки. Також тут проводять майстер-класи, лекції, фестивалі та спеціальні події.
Всі гойдалки зроблені з екологічно чистих матеріалів. На локації можна відпочити, поїсти, насолодитися напоєм та взяти участь у квесті від анімації.
Ціна входу в простір – 35 грн – будній день, 40 грн – вихідний день. Дітлахам зростом до 120 см вхід безкоштовний.
Смарт-майданчик Лемурашник – з’єднані між собою будиночки на деревах з інтелектуальними активностями.
Для переходу між будиночками спеціальна страховка не потрібна. У Лемурашнику гарантують безпеку ваших діток, адже по всій довжині натягнута страхувальна сітка.
Якщо раптом припікає сонце або йде дощ, на території є смартзона, де відвідувачам пропонують конструктори та майстер-класи.
Ціна дитячого квитка з понеділка по п’ятницю – 70 грн, у суботу, неділю та на свята – 120 грн.
Пірс 39 – басейни під відкритим небом, волейбольний майданчик, бар та кафе.
На території зони відпочинку два басейни – основний – 25 м та дитячий – 13 м. Навколо водної локації розташовані шезлонги, які включені у вартість входу. За оренду шатра або рушника доведеться платити окремо. Шатро – 600 грн, рушник – 30 грн.
Система оплати Пірс 39 доволі цікава – погодинна. За одну годину проведення в зоні відпочинку з понеділка по п’ятницю будьте готові заплатити – 40 грн – дитячий, 80 грн – дорослий, в суботу, неділю та свята – 70 грн – дитячий, 140 грн – дорослий.
Зайти поплавати на годину можна, але якщо ви вирішили провести в басейні цілий день, тоді рекомендую відвідати один з дорогих пляжів столиці – City beach club, грошей витратите стільки ж, а вражень залишиться більше.
Простір Пікнік сад. Біля входу в Пікнік сад ви побачите небесно-блакитний будиночок Kitchen&Garden, спочатку можна подумати, що це мила кафешка, але не все так просто.
Kitchen&Garden – майстерня зеленого настрою, де вирощують пряні трави в горщиках – базилік, лаванду, м’яту, мелісу, орегано, чебрець та інші. Купити їх може кожен охочий, для того, щоб облаштувати міні-сад на власній кухні.
Щоб потрапити на територію Пікнік саду, потрібно пройти Kitchen&Garden, вхід абсолютно безкоштовний.
Пікнік Сад – інста-простір серед яблунь, можна не тільки поїсти, а й зробити гарне фото.
Якщо ви не любите ходити по магазинах та думати, що взяти з собою на пікнік, то це місце ідеально підійде для вас.
Суть Пікнік саду в тому, що все необхідне ви отримуєте тут і зараз. Є можливість орендувати кошик для пікніка на двох – 490 грн, на чотирьох – 975 грн, тим самим отримати можливість розміститися на спеціально обладнаних місцях для пікніка.
Сад гамаків – 150 крісел-мішків в яблуневому саду, велика кількість гамаків між деревами та невеликі столики для комфортного проведення часу.
Ця локація чудово підійде для зустрічі з друзями або проведення часу зі своєю другою половинкою. Тут ви можете перекусити, покурити кальян, випити якийсь напій або покататися на гамаку, а все це зафіксувати на фото, адже на локації для цього все є.
Особливу атмосферу створюють гірлянди, якими прикрашена територія.
Звичайно, це далеко не всі розваги, які можна знайти на території ВДНГ. Тут також є контактний зоопарк, луна-парк, батут, катання на квадроциклах, кінний клуб Герцог, мотузковий парк Sky Family і інше. Всі локації платні.
Оцінка розваг – 6\10
Їжа та напої
Місць для перекусу на ВДНГ багато. Різні фуд-корти, кафешки та кіоски. Наприклад, OMNI cafe, гриль-бар в Дошку, кав’ярня Креперія, Тераса м’яса, Ситий кум, кафе Кафана, зона BBQ Колиба, фреш бар та інші.
Якщо ви хочете подорожче й багатше, тоді прямуйте в ресторан Прага.
Я вирішила перекусити в гриль-барі в Дошку та замовила собі шашлик з курячого філе, овочі гриль і сік.
Шашлик з курячого філе (100 грам) – 55 грн. Відміряти чітко 100 грам вам ніхто не буде, тому не дивуйтеся, якщо сума виявиться більшою.
Я не любитель шашлику, а якщо і їм його, то тільки з курячого філе. Тут шашлик мені не сподобався. Сухий та холодний, здавалося, що врятувати його можна тільки соусом, але його не запропонували.
Овочі-гриль (100 грам) – 30 грн. Обрати овочі ви можете самі, я попросила декілька грибів, перець та скибочку баклажану.
Мені здається, що овочі на грилі зіпсувати неможливо. Це завжди смачно, особливо, коли вони тільки з гриля.
У всіх кафе та кіосках кухні схожі, що не дивно, адже що ще пропонують в таких місцях.
Якщо вас мучить спрага, то ви можете випити, наприклад, лимонад – 50 грн, молочний коктейль – 50 грн, лимонний фреш – 60 грн або просто сік – 15 грн.
Оцінка їжі та напоїв – 7\10
Цінова політика
В цілому, цінова політика ВДНГ прийнятна. Ціни на розваги адекватні, на їжу трохи високі.
Якщо ви не хочете витрачатися зовсім, то можна взяти все необхідне з собою і влаштувати на території пікнік, але якщо ви розраховуєте на безкоштовні розваги, то це даремно, такого тут не буде.
Оцінка цінової політики – 7\10
Загальне враження
ВДНГ – це те місце, де завжди можна знайти, чим зайнятися, не тільки в святкові дні, а й у будні. Тут спокійно можна провести цілий день, тільки за умови того, що ви готові витратити гроші. Просто гуляти територією швидко набридне.
Якщо говорити особисто за себе, то вдень я б краще віддала перевагу якомусь пляжу та водним розвагам, а для зустрічі з друзями вибрала б зручніше місце для всіх. Якщо ж я і їду на ВДНГ, то тільки для того, щоб взяти велосипед напрокат, але не більше.
Загальна оцінка – 7\10
Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.
Каріна Зуєва