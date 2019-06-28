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Факты / Украина

Зеленский присвоил трем ликвидаторам аварии на ЧАЭС звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.

Зеленский присвоил трем ликвидаторам аварии на ЧАЭС звание Героя Украины

Звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда были посмертно присвоены ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

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Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Это помогло избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, что могло привести к повторному взрыву.

К слову, Факты ICTV писали про историю ликвидаторов ЧАЭС.

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