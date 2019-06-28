PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський присвоїв трьом ліквідаторам аварії на ЧАЕС звання Героя України

Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена Золота зірка ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС Олексію Ананенку, Валерію Беспалову і Борису Баранову.

Зеленський присвоїв трьом ліквідаторам аварії на ЧАЕС звання Героя України

Звання Герой України з врученням ордена Золота зірка були посмертно присвоєно ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС Олексію Ананенку, Валерію Беспалову і Борису Баранову.

Всі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.

Читайте: Що ви знаєте про аварію на ЧАЕС – ТЕСТ

Вони спустилися у басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Це допомогло уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, що могло призвести до повторного вибуху.

До речі, раніше Факти ICTV публікували історії ліквідаторів ЧАЕС.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рішення було прийняте давно: Зеленський про повернення Росії у ПАРЄ
Зеленський не ухилявся від служби у 2014-2015 роках – Міноборони
Зеленський відвідав ММК ім. Ілліча, де Метінвест побудує інноваційний кисневий комплекс
На Чорнобильській АЕС намалюють мурал Погляд у майбутнє
Кандидатури нових губернаторів представлять наступного тижня – Герус
Зеленський звільнив 15 голів ОДА
Відповідь ЗСУ буде жорсткою. Реакція Зеленського на артобстріли бойовиків
Зеленський внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака, Грицака і Луценка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка