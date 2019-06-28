Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена Золота зірка ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС Олексію Ананенку, Валерію Беспалову і Борису Баранову.

Звання Герой України з врученням ордена Золота зірка були посмертно присвоєно ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС Олексію Ананенку, Валерію Беспалову і Борису Баранову.

Всі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.

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Вони спустилися у басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Це допомогло уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, що могло призвести до повторного вибуху.

До речі, раніше Факти ICTV публікували історії ліквідаторів ЧАЕС.