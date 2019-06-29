Владимир Гройсман рассказал о финансировании и состоянии дорог в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в программе В гостях у Гордона напомнил, что масштабный ремонт дорог в стране проходил в преддверии Олимпийских игр 1980 года.

В 2017 году был создан дорожный фонд, новая система финансирования и новая система распределения полномочий.

С этого времени в стране было построено 7 тыс. км дорог.

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Гройсман рассказал, что работы по ремонту дорог ведутся согласно стратегии. Сначала объединяются областные центры, а после ремонт дорог между районными центрами.

По его словам, с 2020 года, выделяя по 10 млрд грн, дороги можно отремонтировать за три года.

Премьер допустил, что часть денег, которые выделяются на ремонт, воруют.

– Я точно могу сказать однозначно, я не ворую на дорогах. Я вообще не ворую на государстве. Я вообще не ворую. Для меня это принципиальная позиция. Кто-то может в это верить, кто-то может не верить, но самое главное, что я знаю, что это так. А гадов нужно садить в тюрьму, – сказал он.

Также он добавил, что неоднократно обращался в правоохранительные органы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как днепряне самостоятельно ремонтируют дороги.

Источник: В гостях у Гордона