Владимир Гройсман рассказал о финансировании и состоянии дорог в Украине.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в программе В гостях у Гордона напомнил, что масштабный ремонт дорог в стране проходил в преддверии Олимпийских игр 1980 года.
В 2017 году был создан дорожный фонд, новая система финансирования и новая система распределения полномочий.
С этого времени в стране было построено 7 тыс. км дорог.
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Гройсман рассказал, что работы по ремонту дорог ведутся согласно стратегии. Сначала объединяются областные центры, а после ремонт дорог между районными центрами.
По его словам, с 2020 года, выделяя по 10 млрд грн, дороги можно отремонтировать за три года.
Премьер допустил, что часть денег, которые выделяются на ремонт, воруют.
– Я точно могу сказать однозначно, я не ворую на дорогах. Я вообще не ворую на государстве. Я вообще не ворую. Для меня это принципиальная позиция. Кто-то может в это верить, кто-то может не верить, но самое главное, что я знаю, что это так. А гадов нужно садить в тюрьму, – сказал он.
Также он добавил, что неоднократно обращался в правоохранительные органы.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как днепряне самостоятельно ремонтируют дороги.
Источник: В гостях у Гордона