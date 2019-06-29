Володимир Гройсман розповів про фінансування та стан доріг в Україні.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в програмі В гостях у Гордона нагадав, що масштабний ремонт доріг в країні проходив напередодні Олімпійських ігор 1980 року.

У 2017 році був створений дорожній фонд, нова система фінансування і нова система розподілу повноважень.

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За цей період в країні було побудовано 7 тис. км доріг.

Гройсман розповів, що роботи з ремонту доріг ведуться згідно стратегії. Спочатку об’єднуються обласні центри, а після ремонт доріг між районними центрами.

За його словами, з 2020 року, виділяючи по 10 млрд грн, дороги можна поремонтувати за три роки.

Прем’єр припустив, що частина грошей, які виділяються на ремонт, крадуть.

– Я точно можу сказати однозначно, я не краду на дорогах. Я взагалі не краду на державі. Я взагалі не краду. Для мене це принципова позиція. Хтось може в це вірити, хтось може не вірити, але найголовніше, що я знаю, що це так. А гадів потрібно садити у в’язницю, – сказав він.

Також він додав, що неодноразово звертався в правоохоронні органи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як дніпряни самотужки ремонтують дороги.

Джерело: В гостях у Гордона