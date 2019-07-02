Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что обстрел медиков на Донбассе нужно рассмотреть на переговорах в Минске.

Обстрел санитарного автомобиля возле Водяного на Донбассе должен быть рассмотрен Трехсторонней контактной группой в Минске.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

– Стрелять в медиков, когда они осуществляют эвакуацию раненых – все равно, что нападать со спины на человека.

Данилюк подчеркнул, проявления агрессии со стороны боевиков угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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Секретарь СНБО также выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

Напомним, 1 июля боевики обстреляли санитарный автомобиль сил ООС вблизи Водяного, в результате чего один военный погиб на месте, в госпитале от ранений умерла медик.

Фото: Татьяна Ткачук