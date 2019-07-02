PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Напад зі спини: обстріл медиків на Донбасі обговорять у Мінську

Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що обстріл медиків на Донбасі потрібно розглянути на переговорах у Мінську.

Напад зі спини: обстріл медиків на Донбасі обговорять у Мінську

Обстріл санітарного автомобіля біля Водяного на Донбасі повинен бути розглянутий Тристоронньою контактною групою в Мінську.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

– Стріляти у медиків, коли вони здійснюють евакуацію поранених – усе одно, що нападати зі спини на людину.

Данилюк підкреслив, прояви агресії з боку бойовиків загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте: Волкер про обстріл на Донбасі: Медики не повинні бути мішенями

Секретар РНБО також висловив співчуття родинам і друзям загиблих.

Нагадаємо, 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС поблизу Водяного, у результаті чого один військовий загинув на місці, у госпіталі від поранень померла медик.

Фото: Тетяна Ткачук

Джерело: РНБО

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Волкер про обстріл на Донбасі: Медики не повинні бути мішенями
Нові бліндажі під носом у ворога: як працює українська королівська піхота
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Окупанти відправили з Донбасу до Росії ешелон з технікою
Позолота та меблі з червоного дерева. Як виглядає кабінет глави Офісу президента Богдана
Зустріч Зеленського і Путіна цілком реальна – Данилюк
Розведення сил у Станиці Луганській вселяє надію – Зеленський
Розведення сил у Станиці Луганській завершено – ОБСЄ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка