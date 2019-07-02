Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що обстріл медиків на Донбасі потрібно розглянути на переговорах у Мінську.
Обстріл санітарного автомобіля біля Водяного на Донбасі повинен бути розглянутий Тристоронньою контактною групою в Мінську.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.
– Стріляти у медиків, коли вони здійснюють евакуацію поранених – усе одно, що нападати зі спини на людину.
Данилюк підкреслив, прояви агресії з боку бойовиків загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
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Секретар РНБО також висловив співчуття родинам і друзям загиблих.
Нагадаємо, 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС поблизу Водяного, у результаті чого один військовий загинув на місці, у госпіталі від поранень померла медик.
Фото: Тетяна Ткачук