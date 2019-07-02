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Факты / Украина

РФ предъявила окончательное обвинение 13 украинским морякам

Следователи ФСБ России 2 июля предъявили обвинение в окончательной редакции еще четверым украинским морякам, захваченным в плен в Керченском проливе.

Моряки

В Москве состоялись следственные действия в отношении еще четверых военнопленных украинских моряков – Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы и Василия Сороки.

По словам координатора адвокатов команды украинских моряков Николая Полозова, на сегодняшний день окончательное обвинение предъявлено уже 13 из 24 моряков.

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Он отметил, что военнопленных моряков и их адвокатов также ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

В среду, 3 июля, следственные действия будут продолжены в отношении остальных украинцев.

Напомним, российский МИД заявил, что освободит военнопленных моряков, если Киев будет судить их по законам РФ. В МИД Украины назвали предложение Москвы неприемлемым.

Источник: Николай Полозов

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