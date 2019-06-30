Решение ПАСЕ по РФ – не повод опускать руки, как надо разговаривать с Россией для освобождения моряков, а также об амбициях в исполнительной власти рассказал Святослав Вакарчук – лидер партии Голос.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук в студии Фактов недели на ICTV заявил, что Украина в ПАСЕ должна последовательно отстаивать свою позицию, но в тесном сотрудничестве всех ветвей власти.

– Решение было, к сожалению, достаточно ожидаемым, и я думаю, во многом западные наши партнеры понимали, что смена президента и изменение вообще политической конъюнктуры в Украине – это хороший повод для них начать какие-то другие договоренности. Мне очень жаль, что об Украине договариваются за спиной, – сказал Вакарчук.

В то же время он подчеркнул, что это не повод опускать руки:

– С Украиной будут считаться тогда, когда это будет сильная страна… И в этом смысле очень важно, чтобы украинское дипломатическое сообщество и президент имели одну позицию.

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По его словам, освобождение украинских моряков, которое входило в условия возвращения РФ полномочий в ПАСЕ, как и всех украинских пленных из российских тюрем, должно быть приоритетом.

– Нам нужно искать действительно нестандартные подходы, нам нужно давить дипломатично, нам нужен прямой разговор с Россией, но нам нужно всем быть вместе. В этом смысле я хочу еще раз поблагодарить позиции украинской делегации в ПАСЕ, которая все эти месяцы монолитно, вместе, независимо от политических предпочтений, отстаивали украинские интересы. Так должна делать вся украинская власть, – считает лидер Голоса.

Вакарчук также сказал, что в будущем парламенте партия Голос никогда не будет объединять с теми, кто отрицает европейский путь Украины.

Он подтвердил, что не планирует прекращать концертную деятельность, но при одном условии – если не попадет в исполнительную власть после парламентских выборов.

– Мы хотим брать на себя ответственность, мы хотим помогать президенту в тех реформах, которые считаем правильными, – заметил политик.

Свои концерты он не считает агитацией, потому что они открыты для всех – и так было всегда.

– На наших концертах сейчас нет ни одной политической агитации, никаких символов, это обычные концерты О.Е., – сказал он.

Говоря о финансировании партии, политик отметил, что не обещает спонсорам ничего персонального:

– Только равные правила игры, мы будем бороться за верховенство права, партия Голос одним из первых внесет законопроект по обновлению судейского корпуса в Украине, об изменении судебной системы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин призвал Раду отозвать наблюдателей ПАСЕ на выборах в Украине.