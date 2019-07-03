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Факты / Украина

Аваков просит ЦИК снять Клюева с выборов

Арсен Аваков направил в ЦИК письмо с просьбой пересмотреть решение в отношении Андрея Клюева, которого зарегистрировали кандидатом в нардепы.

Аваков просит ЦИК снять Клюева с выборов

Министр внутренних дел Арсен Аваков направил в ЦИК требование пересмотреть решение в отношении экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева, которого зарегистрировали кандидатом в народные депутаты.

Глава МВД выразил надежду, что его письмо станет основанием для снятия кандидатуры Клюева.

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Решение обратиться в ЦИК было принято после селекторного совещания с подразделениями МВД.

В письме Аваков указал, что Клюев в 2014 году выехал из Украины и не проживал последние пять лет на ее территории. За этот период времени он даже не пересекал украинскую госграницу.

Министр отметил, что в случае приезда Клюева в Украину его задержали бы правоохранители, потому что он находится в розыске как лицо, уклоняющееся от следствия и суда.

Напомним, 2 июля во время своего заседания ЦИК зарегистрировала бывшего депутата от Партии регионов Андрея Клюева кандидатом на выборы в Раду.

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