Центризбирком зарегистрировал Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева – бывшего депутата от Партии регионов и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича.

Его зарегистрировали на мажоритарном округе №46 в Донецкой области от Либеральной партии Украины.

Соответствующее решение было принято комиссией на заседании во исполнение решения Верховного суда.

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Напомним, накануне ЦИК отказалась регистрировать Андрея Клюева объясняя это тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних пяти лет, с 28 февраля 2014 года.

1 июля Верховный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы. Представитель Либеральной партии заявил, что последние пять лет Клюев проживает в городе Донецк на украинской территории.

Поэтому нет основания отказывать ему в регистрации.

К слову, ранее ЦИК внесла в бюллетень партию Саакашвили.