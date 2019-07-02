PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Раду

Центризбирком зарегистрировал Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Раду

ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева – бывшего депутата от Партии регионов и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича.

Его зарегистрировали на мажоритарном округе №46 в Донецкой области от Либеральной партии Украины.

Соответствующее решение было принято комиссией на заседании во исполнение решения Верховного суда.

Читайте: ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

Напомним, накануне ЦИК отказалась регистрировать Андрея Клюева объясняя это тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних пяти лет, с 28 февраля 2014 года.

1 июля Верховный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы. Представитель Либеральной партии заявил, что последние пять лет Клюев проживает в городе Донецк на украинской территории.

Поэтому нет основания отказывать ему в регистрации.

К слову, ранее ЦИК внесла в бюллетень партию Саакашвили.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка