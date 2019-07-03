Заседание суда по делу бывшего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесли на 15 июля.

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу бывшего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 16.15 15 июля.

3 июля слушания началось с ходатайства группы прокуроров об отложении дела из-за того, что они только сегодня вступили в дело и требуют времени на ознакомление с ним.

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Вышинский выступил против ходатайства, поскольку считает, что прокуратура намеренно изменила прокуроров для того, чтобы не дать суду изменить меру пресечения.

Однако судьи приняли решение об отложении заседания, а ходатайство об изменении меры пресечения не подавалось.

Напомним, 15 мая 2018 года в Киеве задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Несколько раз ему продлевали арест.

14 марта 2019 года Вышинского этапировали из Херсона в Киев для участия в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда.