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Факты / Украина / Общество

Прокуроры не готовы: заседание суда по делу Вышинского перенесли

Заседание суда по делу бывшего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесли на 15 июля.

Прокуроры не готовы: заседание суда по делу Вышинского перенесли

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу бывшего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 16.15 15 июля.

3 июля слушания началось с ходатайства группы прокуроров об отложении дела из-за того, что они только сегодня вступили в дело и требуют времени на ознакомление с ним.

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Вышинский выступил против ходатайства, поскольку считает, что прокуратура намеренно изменила прокуроров для того, чтобы не дать суду изменить меру пресечения.

Однако судьи приняли решение об отложении заседания, а ходатайство об изменении меры пресечения не подавалось.

Напомним, 15 мая 2018 года в Киеве задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Несколько раз ему продлевали  арест.

14 марта 2019 года Вышинского этапировали из Херсона в Киев для участия в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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