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Факты / Украина

Регистрация Шария, Клюева и Кузьмина кандидатами в депутаты незаконна – ГПУ

Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию об Анатолие Шарие, Андрее Клюеве и Ренате Кузьмине, которых незаконно зарегистрировали кандидатами в народные депутаты.

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С момента старта избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию об экс-главе АП Андрее Клюеве и бывшем заместителе генпрокурора Ренате Кузьмине.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что 20 июня в Центризбирком направлено письмо с подписью заместителя генерального прокурора, в котором говорится о расследовании дела по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений – легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем.

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Она подчеркнула, что наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сарган рассказала, что установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины невозможно, поэтому он объявлен в розыск.

– Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации, – уточнила она.

Таким образом, по ее словам, регистрация Кузьмина кандидатом по списку одной из партий нарушает положения об обязательности проживания в течение последних пяти лет на территории Украины.

Нарушена эта норма и при регистрации блогера Анатолия Шария:

– Судом было установлено, что Шарий получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 года по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола международный розыск Шария был остановлен в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды.

Напомним, 2 июля во время своего заседания Центризбирком зарегистрировал бывшего депутата от Партии регионов и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Раду.

ИсточникЛариса Сарган

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