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Факты / Украина

Это и есть реванш – Парубий о регистрации Шария и Клюева

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что регистрация Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в народные депутаты является нарушением закона.

Андрій Парубій

Глава Верховной Рады Андрей Парубий считает, что регистрация Анатолия Шария и Андрея Клюева на парламентских выборах является нарушением закона.

По его словам, факт того, что Шарий и Клюев не находились на территории Украины последние пять лет, очевиден.

– Как глава Верховной Рады безотлагательно обращаюсь с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства, – сообщил Парубий.

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Он считает, что после этого у Центральной избирательной комиссии появятся основания для того, чтобы отменить регистрацию указанных людей.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков попросил ЦИК пересмотреть решение о регистрации Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Источник: Андрей Парубий

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