На встрече президента Владимира Зеленского и премьер-министра Джастина Трюдо достигли договоренности о сотрудничестве в оборонной сфере.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо достигли договоренности о поставках вооружения.

– Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере, – сказал Зеленский.

По его словам, соответствующее соглашение может быть подписано в ближайшее время, после чего обнародуют его детали.

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В свою очередь премьер-министр Канады заявил, что Украину добавили в список для закупки оружия и он считает это решение положительным.

Трюдо добавил, что сотрудничество с Украиной продолжится для того, чтобы она получала необходимую поддержку со стороны Вооруженных сил Канады.

К слову, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова усилить антироссийские санкции.