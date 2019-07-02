Канада доказала, что является другом Украины: Зеленский на встрече с Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Торонто с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Владимир Зеленский на встрече с Джастином Трюдо подчеркнул, что Канада является настоящим другом Украины.
– Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности, – подчеркнул президент Украины.
Глава государства также признался, что премьер-министр Канады – один из тех людей, которые вдохновили его идти в политику.