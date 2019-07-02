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Факты / Украина / Политика

Канада доказала, что является другом Украины: Зеленский на встрече с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Торонто с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Зеленський Трюдо

Владимир Зеленский на встрече с Джастином Трюдо подчеркнул, что Канада является настоящим другом Украины.

– Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности, – подчеркнул президент Украины.

Глава государства также признался, что премьер-министр Канады – один из тех людей, которые вдохновили его идти в политику.

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Канада доказала, что является другом Украины: Зеленский на встрече с Трюдо / 3 фотографии

Напомним, в рамках официального визита в Канаду Владимир Зеленский также встретился с главой МИД Канады Христей Фриланд.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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