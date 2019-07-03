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Факты / Украина

Украина и Канада договорились упростить визовый режим

Владимир Зеленский подписание соглашения о мобильности молодежи в ближайшие месяцы.

зеленский и трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо анонсировал упрощение визового режима и подписание соглашения о мобильности молодежи.

По его словам, заключение соглашения о молодежном обмене может быть подписано в ближайшие месяцы.

– Мне бы очень хотелось, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт, – сказал он.

Зеленский добавил, что Украина получила предложение присоединиться к программе Trusted Traveler, что будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

Читайте: Канада доказала, что является другом Украины: Зеленский на встрече с Трюдо

Президент отметил, что это еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой.

К слову, Джастин Трюдо заявил, что страна готова усилить антироссийские санкции.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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