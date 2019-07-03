Шведская компания IKEA скоро откроет первый магазин в Киеве. Украинцы так долго этого ждали, что придумали свои способы того, как заказывать в IKEA мебель и аксессуары для дома.

Заказать в IKEA товары в Украину пока можно только через байер-сервисы.

Пока шведская компания никак не зайдет на украинский рынок, предприимчивые граждане придумали выход.

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На сегодняшний день существует большое количество байер-сервисов и они работают по двум схемам.

1. Выбираете товар на польском сайте IKEA и делаете заказ через байера. Он рассчитывает установленный коэффициент из злотого в гривну и по предоплате оформляет заявку. То есть цену на польском сайте необходимо умножить на “курс” байера. Если официальный курс составляет 7 грн за злотый, то на сайте может быть от 9 до 15 грн за злотый.

В основном, товары свыше 1 тыс. грн оплачиваются в размере 50% стоимости, а если стоимость ниже – 100%. Деньги за товар сбрасывают просто на карту владельца сайта.

2. Выбираете товар на адаптированном для украинцев сайте. Все цены указаны в гривне с учетом наценки услуги байера.

Некоторые байеры предоставляют услугу сборки мебели. Она составляет около 10% от стоимости товара.

Также в Киеве есть несколько магазинов, в которых продаются товары из IKEA. Здесь можно купить что-нибудь из имеющегося ассортимента или же заказать у продавцов, которые смогут проконсультировать и определиться с выбором.

Напомним, IKEA запустила в Украине веб-сайт и начала набирать персонал для первого украинского магазина.