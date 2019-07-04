День полиции Украины празднуют 4 июля. Факты ICTV подготовили для вас топ-5 важнейших фактов о Национальной полиции.

4 июля свой профессиональный праздник отмечают правоохранители. В День полиции Украины мы собрали для вас топ-5 фактов о Национальной полиции.

Нацполиция создана после Революции Достоинства.

После Майдана в обществе возникла потребность в реформировании правоохранительной системы. За образец успешного реформирования взяли опыт Грузии и уже в 2014 году представили концепцию обновления Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции вместо милиции.

Закон о создании Нацполиции приняли 2 июля 2015.

В 2015 году Верховная Рада приняла закон о Национальной полиции, а 4 июля на Софийской площади приняли присягу на верность Украине первые сотрудники новой полиции.

Киев стал первым городом, где заработала новая полиция.

Месяц после реформы патрульная полиция столицы работала в тестовом режиме, затем правоохранители начали работать во Львове, а третьим городом стала Одесса. Далее деятельность Нацполиции охватила все города Украины.

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Полиция имеет свою символику.

Эмблемой Национальной полиции является серебряная восьмиугольная лучезарная звезда, в центре которой размещен малый герб Украины, а флагом правоохранителей стало прямоугольное полотнище синего цвета, в центре которого размещена эмблема.

Нацполиция – центральный орган исполнительной власти.

Основными задачами полиции являются:

обеспечение общественной безопасности и порядка; охрана прав и свобод человека, а также интересов общества и государства; противодействие преступности; предоставление в пределах, определенных законом, услуг лицам, из личных, экономических или социальных причин нуждаются в помощи.

День полиции введен 4 апреля 2018 указом Петра Порошенко, к этому профессиональный праздник полиции Украина отмечался 4 августа. 7 ноября 2015 милиция прекратила свое существование в Украине.

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