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Факты / Украина / Общество

День полиции: топ-5 фактов об украинских патрульных

День полиции Украины празднуют 4 июля. Факты ICTV подготовили для вас топ-5 важнейших фактов о Национальной полиции.

День полиции: топ-5 фактов об украинских патрульных

4 июля свой профессиональный праздник отмечают правоохранители. В День полиции Украины мы собрали для вас топ-5 фактов о Национальной полиции.

  • Нацполиция создана после Революции Достоинства.

После Майдана в обществе возникла потребность в реформировании правоохранительной системы. За образец успешного реформирования взяли опыт Грузии и уже в 2014 году представили концепцию обновления Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции вместо милиции.

  • Закон о создании Нацполиции приняли 2 июля 2015.

В 2015 году Верховная Рада приняла закон о Национальной полиции, а 4 июля на Софийской площади приняли присягу на верность Украине первые сотрудники новой полиции.

  • Киев стал первым городом, где заработала новая полиция.

Месяц после реформы патрульная полиция столицы работала в тестовом режиме, затем правоохранители начали работать во Львове, а третьим городом стала Одесса. Далее деятельность Нацполиции охватила все города Украины.

Читайте: День полиции Украины: лучшие поздравления

  • Полиция имеет свою символику.

Эмблемой Национальной полиции является серебряная восьмиугольная лучезарная звезда, в центре которой размещен малый герб Украины, а флагом правоохранителей стало прямоугольное полотнище синего цвета, в центре которого размещена эмблема.

  • Нацполиция – центральный орган исполнительной власти.

Основными задачами полиции являются:

  1. обеспечение общественной безопасности и порядка;
  2. охрана прав и свобод человека, а также интересов общества и государства;
  3. противодействие преступности;
  4. предоставление в пределах, определенных законом, услуг лицам, из личных, экономических или социальных причин нуждаются в помощи.

День полиции введен 4 апреля 2018 указом Петра Порошенко, к этому профессиональный праздник полиции Украина отмечался 4 августа. 7 ноября 2015 милиция прекратила свое существование в Украине.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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