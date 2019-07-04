Курс национальной валюты к доллару установили на уровне менее 26 грн, чего не происходило с 13 апреля 2018 года.
Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 25,87 грн за доллар.
Благодаря этому официальный курс нацвалюты к доллару впервые с 13 апреля 2018 года стал ниже 26 грн.
Укрепление курса гривны связано с тем, что государство продает долговые облигации иностранным инвесторам.
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Они покупают облигации в гривне и продают валюту в нашей стране.
Однако после завершения срока обращения указанных облигаций, они могут вывести валюту за границу, что спровоцирует снижение курса гривны.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с МВФ остается одним из приоритетов украинской власти.