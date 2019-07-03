Сотрудничество с Международным валютным фондом является приоритетным для украинской власти.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с временно исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом является приоритетом для украинской власти.

По его словам, сейчас Украина достигла макроэкономической стабильности, однако этого мало.

– Мы будем делать все, чтобы Украина процветала, – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что одной из важных задач для украинской власти является экономическое развитие страны.

Украина настроена на проведение реформ, которые обеспечат устойчивое экономическое развитие.

Зеленский также предложил делегации МВФ приехать в Киев после формирования нового правительства Украины.

К слову, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо достигли договоренности о сотрудничестве в оборонной сфере.