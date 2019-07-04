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Факты / Украина

Возвращение Донбасса: в Слуге народа назвали первые шаги

Завершение войны на Донбассе нужно начать с борьбы против российской пропаганды на временно оккупированных территориях, считают в Слуге народа.

Возвращение Донбасса: в Слуге народа назвали первые шаги

Урегулирование конфликта на Донбассе – сложный и долгий процесс. Об этом заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

По его словам, власть должна в первую очередь вернуть жителей востока в Украину “ментально” при помощи проактивной информационной политики.

– Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего выходит из российских телеканалов, – подчеркнул он.

После этого нужно заняться экономическим развитием Донбасса, считает Разумков.

В свою очередь руководитель Зе! Команды в Донецкой области Владимир Воронов заявил о необходимости создания общей платформы Новая политика на Донбассе. Также нужно сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий, считают в команде Слуги народа.

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– Есть много наработанных идей и проектов. Поэтому мы начинаем этот серьезный диалог с гражданами. Мы надеемся, что платформа станет той площадкой, где все идеи по урегулированию конфликта будут согласованы, – заявил Воронов.

К слову, президент Владимир Зеленский посчитал, сколько средств потребуется на восстановление Донбасса.

Источник: Интерфакс-Украина

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