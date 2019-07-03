По предварительным оценкам, на восстановление Донбасса понадобится более €10 млрд.

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление Донбасса предварительно оценивают в €10 млрд.

Также он пригласил инвесторов на осенний форум в Мариуполе.

На нем обсудят вопросы, связанные с восстановлением Донбасса.

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– Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе, – сказал Зеленский.

К слову, секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что на переговорах в Минске нужно поднять вопрос касательно обстрела санитарного авто ООС.