PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Против отмены люстрации: активисты устроили пикет под КСУ

Конституционный суд Украины 4 июля продолжит рассмотрение представления группы нардепов относительно неконституционности закона об очищении власти. Под зданием суда активисты устроили пикет против отмены люстрации.

Пікет під КСУ

Под зданием КСУ собрались около 500 человек, требующих сохранить закон о люстрации.

Среди протестующих – представители нескольких политсил.

Они настаивают на том, что председатель Конституционного суда Наталья Шаптала тоже подпадает под закон об очищении власти, однако до сих пор работает.

Читайте: Назначение Богдана нарушает закон о люстрации – Козаченко

Напомним, закон Об очистке власти запрещает чиновникам, которые были у власти во времена президентства Виктора Януковича, в течение 10 лет занимать должности в исполнительной власти. Он вступил в силу в октябре 2014 года.

Видео: Громадське

Источник: Громадське

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве пожарных не пустили на территорию новостройки для тушения огня
Забрали на штрафплощадку: как найти авто онлайн
Переходил на зеленый свет: в Киеве из-за столкновения двух авто погиб пешеход
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Против Клюева и Шария: украинцы протестуют на Майдане в Киеве
За порно с 4-летним сыном матери грозит до 10 лет – прокуратура Киева
Новые парковочные талоны в Киеве: где приобрести и сколько стоят
Куда пойти на День молодежи в Киеве – афиша
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка