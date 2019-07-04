Конституционный суд Украины 4 июля продолжит рассмотрение представления группы нардепов относительно неконституционности закона об очищении власти. Под зданием суда активисты устроили пикет против отмены люстрации.

Под зданием КСУ собрались около 500 человек, требующих сохранить закон о люстрации.

Среди протестующих – представители нескольких политсил.

Они настаивают на том, что председатель Конституционного суда Наталья Шаптала тоже подпадает под закон об очищении власти, однако до сих пор работает.

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Напомним, закон Об очистке власти запрещает чиновникам, которые были у власти во времена президентства Виктора Януковича, в течение 10 лет занимать должности в исполнительной власти. Он вступил в силу в октябре 2014 года.

Видео: Громадське