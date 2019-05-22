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Факты / Украина / Политика

Назначение Богдана нарушает закон о люстрации – Козаченко

Автор проекта о люстрации Татьяна Козаченко заявила, что назначение Богдана главой АП Зеленского нарушает закон об очищении власти.

Назначение Богдана нарушает закон о люстрации – Козаченко

Владимир Зеленский 21 мая назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, который работал в правительстве Николая Азарова во времена Виктора Януковича.

Он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и подпадает закону о люстрации. Именно поэтому назначение Богдана противоречит люстрационному закону.

Татьяна Козаченко стояла у истоков люстрационного процесса и возглавляла департамент по вопросам люстрации в Министерстве юстиции.

– Нарушение закона в первые дни президентства имеет не только чрезвычайно тревожные сигналы, но и свидетельствует о полном игнорировании законодательства Украины, что недопустимо для гаранта Конституции, – сказала Козаченко.

Процедура требует пройти люстрационную проверку перед назначением.

– Есть два момента: известно ли президенту о такой информации? Если известно – то он умышленно нарушил закон. Или если ему неизвестно – ставить вопрос о дисциплинарной ответственности, а также приведениии в соответствие, в том числе, указов президента или их отмене.

На сегодня может идти речь об обращении в административном порядке – через суд – об отмене указа президента, – добавила Козаченко.

Читайте: Олигархи уже не руководят страной – Богдан

Напомним, ранее мы писали про все последние назначения Владимира Зеленского.

Источник: Радио Свобода

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