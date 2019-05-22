Владимир Зеленский 21 мая назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, который работал в правительстве Николая Азарова во времена Виктора Януковича.

Он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и подпадает закону о люстрации. Именно поэтому назначение Богдана противоречит люстрационному закону.

Татьяна Козаченко стояла у истоков люстрационного процесса и возглавляла департамент по вопросам люстрации в Министерстве юстиции.

– Нарушение закона в первые дни президентства имеет не только чрезвычайно тревожные сигналы, но и свидетельствует о полном игнорировании законодательства Украины, что недопустимо для гаранта Конституции, – сказала Козаченко.

Процедура требует пройти люстрационную проверку перед назначением.

– Есть два момента: известно ли президенту о такой информации? Если известно – то он умышленно нарушил закон. Или если ему неизвестно – ставить вопрос о дисциплинарной ответственности, а также приведениии в соответствие, в том числе, указов президента или их отмене.

На сегодня может идти речь об обращении в административном порядке – через суд – об отмене указа президента, – добавила Козаченко.