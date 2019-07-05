Евросоюз готовит ответ на действия России, связанные с упрощением процедуры предоставления российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.

Высокопоставленный дипломат Евросоюза заявил, что ЕС готовит ответ на решение России касательно упрощения процедуры предоставления гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса.

По его словам, одним из вариантов ответа может быть непризнание соответствующих российских паспортов.

– Это обсуждение сейчас идет в Генеральном директорате Еврокомиссии по внутренним делам. Очевидно, что мы будем обсуждать этот вопрос с украинскими партнерами в Киеве, – сказал дипломат.

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Сейчас реагирование на действия РФ прорабатывается Евросоюзом.

К слову, Канада не будет пускать на территории страны жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами.