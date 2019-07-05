Россия часто отказывает в выдаче своих паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса, которые старше 45-ти лет.

В России отказывают пенсионерам со временно оккупированных территорий Донбасса в получении российских паспортов.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

– Большинство документов, которые были возвращены с отметкой “отказать”, были от лиц старше 45-ти лет.

Кроме того, люди, которым удалось получить паспорт РФ, сталкиваются с нежеланием пенсионного фонда России вносить их в списки на выплаты.

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– Из числа поданных документов положительное решение принято в отношении… 22% заявителей, – сообщил Тука.

Ко всему этому, местных жителей Луганской области возмущает введение оккупантами усиленного контроля за выездом “госслужащих ЛНР” в Россию.

Напомним, что 14 июня первая группа жителей “ДНР” отправилась для получения российских паспортов.