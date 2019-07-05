Саммит Украина – Европейский Союз состоится 8 июля в Киеве.

21-й саммит Украина – Европейский Союз пройдет 8 июля 2019.

На встрече будут председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Среди основных тем саммита:

выполнения Минских соглашений;

ситуация в Азовском море и дополнительные меры по поддержке этого региона;

предоставление российского гражданства Украинское на временно оккупированной территории Донбасса;

будущие приоритеты отношений между Украиной и ЕС.

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Политики обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

Напомним, Дональд Туск возглавлял Европейский Совет с 1 декабря 2014 года. В марте 2017 польского политика переизбран на эту должность, но теперь премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заменит Туска на посту президента Евросовета.

Источник: Офис президента