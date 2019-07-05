Х-Park – спортивно-развлекательный комплекс в Киеве. Место, где приятное можно совместить с полезным – отдых, спорт и релакс. Почему стоит посетить Х-Park летом и что необычного предлагают посетителям – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.
Спортивно-развлекательный комплекс X-Park объединяет в себе спорт, отдых и развлечения. Уникальность комплекса в том, что он находится на открытом воздухе в экологически чистой зоне.
На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась в Х-Park для того, чтобы рассказать вам, какие развлечения предлагают в комплексе и как весело можно провести летний день.
Расположение
Х-Park расположен в зеленой зоне Киева на Трухановом острове в парке Муромец (парк Дружбы народов), между двумя реками – Днепром и Десенкой.
Добраться до локации можно общественным транспортом (остановка Дружбы народов) или машиной.
Если вы решили добираться в Х-Park общественным транспортом, то лучше всего доехать до ст. м. Почайна, а там сесть на автобус №21 или троллейбусы №29, 30. Ориентир – Московский мост. Подъехать на машине можно прямо к комплексу, там есть платная парковка.
Единственная преграда в дороге – пробки. Перед выездом рекомендую посмотреть загруженность дорог .
Оценка расположения – 8\10
Локация
Спортивно-развлекательный комплекс Х-Park объединяет в себе 165 развлечений, 46 гриль-беседок, шесть теплых бунгало с грилем и девять кафе и ресторанов. Также здесь есть бесплатные уборные, которые при большом количестве людей становятся грязными, раздевалки и мусорные баки. При большом количестве людей
На территории Х-Park собраны практически все летние развлечения – веревочный парк, пейнтбол, вейкбординг, мотокросс, скимбординг, гидроциклы, байдарки, катамараны, SUP-веслобординг, сигвей-парк и многое другое.
В целом, территория комплекса убрана, но нет ухоженности. Многие постройки на стадии ремонта или недоделок. Кое-где между беседок грязновато, но за это “спасибо” отдыхающим, хотя их самих не помешало бы уже обновить.
Оценка локации – 6\10
Развлечения
Сразу на главном входе в Х-Park находится Jumping Hall – батутный зал. Это не только развлечение, но и полезный вид спорта как для детей, так и для взрослых.
Здесь проводят как групповые, так и индивидуальные занятия с тренером. Можно заниматься самостоятельно.
Часовая аренда батута с тренером будет стоить 400 грн, без тренера – 350 грн. Пять минут на спортивном батуте Аттракцион – 50 грн, 15 минут – 120 грн. 15 минут в детской зоне – 50 грн, безлимит на день – 200 грн.
Есть возможность приобрести абонемент с тренером – 1 050-2 520 грн, без тренера – 4 600-8 000 грн.
Веревочная трасса закрытого типа SkyPark – детская площадка с качелями, подвесными ходулями, мостиками, тоннелями и стенками для лазания. Отличное место для времяпровождения вашего чада.
Для посещения веревочной трассы не требуется дополнительного снаряжения, так как со всех сторон она обтянута страховочной сеткой.
Разовое посещение – 80 грн, свободный день – 250 грн.
Многие отдают предпочтение такому активному отдыху, как байдарка. Именно на лодочной станции в Х-Park можно найти прокат различных водных аттракционов.
Если вы еще никогда не сплавлялись на байдарках, тогда я рекомендую попробовать этот активный вид отдыха. Это что-то захватывающее и уникальное.
На лодочной станции вы можете взять напрокат как одноместные, так и многоместные каяки разных типов.
- рекреационный каяк в будни – 90 грн/час, 350 грн/день, в выходной день- 120 грн/час, 450 грн/день;
- sup-стандарт в будни – 100 грн/час, 500 грн/день, в выходной день – 130 грн/час, 600 грн/день;
- sup-тандем в будни – 190 грн/час, 700 грн/день, в выходной день – 250 грн/час, 900 грн/день;
- байдарка в будни – 150 грн/час, 550 грн/день, в выходной день – 180 грн/час, 700 грн/день.
График работы – 10.00-20.00.
Вейкбординг – увлекательный и экстремальный водный вид спорта, что-то вроде водных лыж, серфинга и сноуборда.
В Х-Park предлагают два вида катания на вейкбординге – вейкборд-катер и вейкборд-электротяга. Суть вейкборд-катера в том, что спортсмена специальными креплениями цепляют за катер, который его катает, вейкборд-электротяга – канатно-буксировочный механизм, который заменяет собой катер.
Прокат линейной канатной дороги за час в будний день обойдется вам в 400 грн, в выходные и праздничные дни – 650 грн. Прокат кольцевой канатной дороги в будний день с 11.00 до 15.00 будет стоить 330 грн, с 15.00 до 21.00 – 400 грн, в выходные и праздничные дни – 550 грн.
Между развлечениями вы можете покурить кальян, который можно заказать в #МКВВ и попросить доставить его в любую точку Х-Park.
Цена на кальян – 230-300 грн.
Это не все развлечения, которые есть на территории комплекса, здесь также предлагают полет в аэротрубе, пейнтбол, велопрогулки, настольный теннис, слэклайн, катание на катере, прокат катамаранов, скимбординг, бассейн и многое другое. Главное – ваши деньги.
Учтите то, что в выходной день сложно попасть на развлечения, практически везде требуется запись.
Оценка развлечений – 9\10
Еда и напитки
Кроме того, что вы можете взять всю необходимую еду с собой и приготовить ее на территории комплекса, арендовав беседку с мангалом, тут также есть локации, где предлагают перекусить или выпить охлаждающий напиток.
Мест в Х-Park для перекуса не много, но все же есть, к примеру, Ресторация Бухта Афродиты, Surf OLO cafe, RhinoBar, Sfera Beach Club, #Nestoinameste House.
Лично я выделила для себя два места – Sfera Beach Club и #Nestoinameste House.
Sfera Beach Club – пляжный клуб, который с трех сторон омывается водой. Здесь можно посидеть не только на летней площадке, но и арендовать сферу, где можно собраться компанией.
Маленькая сфера до 15 человек – 1 200 грн, большая сфера до 70 человек – 3 000 грн.
На территории Сферы также есть пляж, где можно взять шезлонги в аренду и позагорать.
Изюминкой этого места является домик на дереве, добраться на который можно по подвесному мосту.
Я взяла себе сидр, также на локации предлагают холодные закуски – 70-120 грн, салаты – 98-190 грн, первые блюда – 50-75 грн, горячие закуски – 40-120 грн, блюда с мангала – 30-140 грн и гарниры – 50-65 грн. На баре есть пиво – 40-60 грн, горячие и безалкогольные напитки – 20-65 грн и классический алкоголь – 22-90 грн.
Покушать я решила в #Nestoinameste House.
#Nestoinameste House находится на стороне Rhino Parka. Чтобы попасть на локацию, нужно перейти через мост.
#Nestoinameste House – уютная летняя локация, где можно весело скоротать свой досуг. К слову, именно здесь находится стартовая площадка вейк-канатной дороги.
В #Nestoinameste House можно спрятаться под навесом или занять удобное место на пуфе, которые расположены на газоне.
Владельцы локации планируют открытие второго этажа, где будет открываться потрясающий вид, но пока что все в процессе.
Одна из изюминок этого места – качели возле бара, вместо привычных стульев, а вечер скрашивает неоновая подсветка, которой освещается вся территория.
Осторожно! Слишком милый администратор – Гера.
Я заказала себе салат Цезарь с креветками – 120 грн и грушевый сидр – 40 грн.
Заказ подали быстро, а Цезарь приятно удивил, вкусный. Понравилось подача, это не просто одноразовая пластиковая тарелка, а картонное блюдце – все для красивых фото.
В #Nestoinameste House посетителям также предлагают закуски – 25-120 грн, салаты – 40-120 грн, гриль – 30-150 грн, оперативку – 35-90 грн и сезонные блюда – 50-90 грн.
Есть возможность покурить кальян – 190-290 грн.
В Х-Park мне не хватило какого-то фуд-корта, куда я просто могу прийти, выбрать понравившийся мне островок с едой и сразу же ее получить.
Оценка еды и напитков – 8\10
Ценовая политика
Ценовая политика Х-Park вполне оправданная – за развлечения нужно платить.
Вход на территорию комплекса свободный, а дальше уже дело за каждым. Можно просто отдохнуть на пляже, арендовать беседку компанией или же провести более активный день, разнообразив его часовым катанием на байдарке.
К примеру, если сравнить цены на прокат байдарок в Х-Park и Гидропарке, то они одинаковые. Так что завышенных цен нет.
Оценка ценовой политики – 10\10
Общее впечатление
Х-Park – это то место, где можно проводить летний досуг. Именно здесь вы найдете развлечения на любой вкус, цвет и кошелек.
Здесь можно покурить кальян, понежиться на солнышке, поплавать в речке или бассейне, встретить закат или посетить очередную вечеринку, которые здесь иногда проводят по вечерам. А если вам не нравится одна локация, то ее без проблем можно сменить на другую, ведь в Х-Park их не мало.
Общая оценка – 8\10
Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.
Карина Зуева