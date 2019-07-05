Х-Park – спортивно-развлекательный комплекс в Киеве. Место, где приятное можно совместить с полезным – отдых, спорт и релакс. Почему стоит посетить Х-Park летом и что необычного предлагают посетителям – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

Спортивно-развлекательный комплекс X-Park объединяет в себе спорт, отдых и развлечения. Уникальность комплекса в том, что он находится на открытом воздухе в экологически чистой зоне.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась в Х-Park для того, чтобы рассказать вам, какие развлечения предлагают в комплексе и как весело можно провести летний день.

Расположение

Х-Park расположен в зеленой зоне Киева на Трухановом острове в парке Муромец (парк Дружбы народов), между двумя реками – Днепром и Десенкой.

Добраться до локации можно общественным транспортом (остановка Дружбы народов) или машиной.

Если вы решили добираться в Х-Park общественным транспортом, то лучше всего доехать до ст. м. Почайна, а там сесть на автобус №21 или троллейбусы №29, 30. Ориентир – Московский мост. Подъехать на машине можно прямо к комплексу, там есть платная парковка.

Единственная преграда в дороге – пробки. Перед выездом рекомендую посмотреть загруженность дорог .

Оценка расположения – 8\10

Локация

Спортивно-развлекательный комплекс Х-Park объединяет в себе 165 развлечений, 46 гриль-беседок, шесть теплых бунгало с грилем и девять кафе и ресторанов. Также здесь есть бесплатные уборные, которые при большом количестве людей становятся грязными, раздевалки и мусорные баки. При большом количестве людей









Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 2 фотографии

На территории Х-Park собраны практически все летние развлечения – веревочный парк, пейнтбол, вейкбординг, мотокросс, скимбординг, гидроциклы, байдарки, катамараны, SUP-веслобординг, сигвей-парк и многое другое.





























Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 7 фотографий

В целом, территория комплекса убрана, но нет ухоженности. Многие постройки на стадии ремонта или недоделок. Кое-где между беседок грязновато, но за это “спасибо” отдыхающим, хотя их самих не помешало бы уже обновить.

Оценка локации – 6\10

Развлечения

Сразу на главном входе в Х-Park находится Jumping Hall – батутный зал. Это не только развлечение, но и полезный вид спорта как для детей, так и для взрослых.













Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 3 фотографии

Здесь проводят как групповые, так и индивидуальные занятия с тренером. Можно заниматься самостоятельно.

Часовая аренда батута с тренером будет стоить 400 грн, без тренера – 350 грн. Пять минут на спортивном батуте Аттракцион – 50 грн, 15 минут – 120 грн. 15 минут в детской зоне – 50 грн, безлимит на день – 200 грн.

Есть возможность приобрести абонемент с тренером – 1 050-2 520 грн, без тренера – 4 600-8 000 грн.









Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 2 фотографии

Веревочная трасса закрытого типа SkyPark – детская площадка с качелями, подвесными ходулями, мостиками, тоннелями и стенками для лазания. Отличное место для времяпровождения вашего чада.

















Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 4 фотографии

Для посещения веревочной трассы не требуется дополнительного снаряжения, так как со всех сторон она обтянута страховочной сеткой.

Разовое посещение – 80 грн, свободный день – 250 грн.

Многие отдают предпочтение такому активному отдыху, как байдарка. Именно на лодочной станции в Х-Park можно найти прокат различных водных аттракционов.









Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 2 фотографии

Если вы еще никогда не сплавлялись на байдарках, тогда я рекомендую попробовать этот активный вид отдыха. Это что-то захватывающее и уникальное.













Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 3 фотографии

На лодочной станции вы можете взять напрокат как одноместные, так и многоместные каяки разных типов.

рекреационный каяк в будни – 90 грн/час , 350 грн/день , в выходной день- 120 грн/час, 450 грн/день;

, , в выходной день- sup-стандарт в будни – 100 грн/час , 500 грн/день , в выходной день – 130 грн/час, 600 грн/день;

, , в выходной день – sup-тандем в будни – 190 грн/час, 700 грн/день , в выходной день – 250 грн/час, 900 грн/день;

, в выходной день – байдарка в будни – 150 грн/час, 550 грн/день, в выходной день – 180 грн/час, 700 грн/день.









Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 2 фотографии

График работы – 10.00-20.00.

Вейкбординг – увлекательный и экстремальный водный вид спорта, что-то вроде водных лыж, серфинга и сноуборда.

В Х-Park предлагают два вида катания на вейкбординге – вейкборд-катер и вейкборд-электротяга. Суть вейкборд-катера в том, что спортсмена специальными креплениями цепляют за катер, который его катает, вейкборд-электротяга – канатно-буксировочный механизм, который заменяет собой катер.

















Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 4 фотографии

Прокат линейной канатной дороги за час в будний день обойдется вам в 400 грн, в выходные и праздничные дни – 650 грн. Прокат кольцевой канатной дороги в будний день с 11.00 до 15.00 будет стоить 330 грн, с 15.00 до 21.00 – 400 грн, в выходные и праздничные дни – 550 грн.

Между развлечениями вы можете покурить кальян, который можно заказать в #МКВВ и попросить доставить его в любую точку Х-Park.













Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 3 фотографии

Цена на кальян – 230-300 грн.

Это не все развлечения, которые есть на территории комплекса, здесь также предлагают полет в аэротрубе, пейнтбол, велопрогулки, настольный теннис, слэклайн, катание на катере, прокат катамаранов, скимбординг, бассейн и многое другое. Главное – ваши деньги.

Учтите то, что в выходной день сложно попасть на развлечения, практически везде требуется запись.

Оценка развлечений – 9\10

Еда и напитки

Кроме того, что вы можете взять всю необходимую еду с собой и приготовить ее на территории комплекса, арендовав беседку с мангалом, тут также есть локации, где предлагают перекусить или выпить охлаждающий напиток.













Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 3 фотографии

Мест в Х-Park для перекуса не много, но все же есть, к примеру, Ресторация Бухта Афродиты, Surf OLO cafe, RhinoBar, Sfera Beach Club, #Nestoinameste House.

Лично я выделила для себя два места – Sfera Beach Club и #Nestoinameste House.

Sfera Beach Club – пляжный клуб, который с трех сторон омывается водой. Здесь можно посидеть не только на летней площадке, но и арендовать сферу, где можно собраться компанией.





















Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 5 фотографий

Маленькая сфера до 15 человек – 1 200 грн, большая сфера до 70 человек – 3 000 грн.

На территории Сферы также есть пляж, где можно взять шезлонги в аренду и позагорать.













Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 3 фотографии

Изюминкой этого места является домик на дереве, добраться на который можно по подвесному мосту.

Я взяла себе сидр, также на локации предлагают холодные закуски – 70-120 грн, салаты – 98-190 грн, первые блюда – 50-75 грн, горячие закуски – 40-120 грн, блюда с мангала – 30-140 грн и гарниры – 50-65 грн. На баре есть пиво – 40-60 грн, горячие и безалкогольные напитки – 20-65 грн и классический алкоголь – 22-90 грн.

Покушать я решила в #Nestoinameste House.

#Nestoinameste House находится на стороне Rhino Parka. Чтобы попасть на локацию, нужно перейти через мост.

#Nestoinameste House – уютная летняя локация, где можно весело скоротать свой досуг. К слову, именно здесь находится стартовая площадка вейк-канатной дороги.

В #Nestoinameste House можно спрятаться под навесом или занять удобное место на пуфе, которые расположены на газоне.





















Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 5 фотографий

Владельцы локации планируют открытие второго этажа, где будет открываться потрясающий вид, но пока что все в процессе.

Одна из изюминок этого места – качели возле бара, вместо привычных стульев, а вечер скрашивает неоновая подсветка, которой освещается вся территория.

















Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 4 фотографии

Осторожно! Слишком милый администратор – Гера.

Я заказала себе салат Цезарь с креветками – 120 грн и грушевый сидр – 40 грн.

Заказ подали быстро, а Цезарь приятно удивил, вкусный. Понравилось подача, это не просто одноразовая пластиковая тарелка, а картонное блюдце – все для красивых фото.









Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 2 фотографии

В #Nestoinameste House посетителям также предлагают закуски – 25-120 грн, салаты – 40-120 грн, гриль – 30-150 грн, оперативку – 35-90 грн и сезонные блюда – 50-90 грн.

Есть возможность покурить кальян – 190-290 грн.

В Х-Park мне не хватило какого-то фуд-корта, куда я просто могу прийти, выбрать понравившийся мне островок с едой и сразу же ее получить.

Оценка еды и напитков – 8\10

Ценовая политика

Ценовая политика Х-Park вполне оправданная – за развлечения нужно платить.

Вход на территорию комплекса свободный, а дальше уже дело за каждым. Можно просто отдохнуть на пляже, арендовать беседку компанией или же провести более активный день, разнообразив его часовым катанием на байдарке.

К примеру, если сравнить цены на прокат байдарок в Х-Park и Гидропарке, то они одинаковые. Так что завышенных цен нет.

Оценка ценовой политики – 10\10

Общее впечатление

Х-Park – это то место, где можно проводить летний досуг. Именно здесь вы найдете развлечения на любой вкус, цвет и кошелек.

















Отдых в X-Park: развлечения на любой вкус, цвет и кошелек – Сытый в7 / 4 фотографии

Здесь можно покурить кальян, понежиться на солнышке, поплавать в речке или бассейне, встретить закат или посетить очередную вечеринку, которые здесь иногда проводят по вечерам. А если вам не нравится одна локация, то ее без проблем можно сменить на другую, ведь в Х-Park их не мало.

Общая оценка – 8\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева