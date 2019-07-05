Х-Park – спортивно-розважальний комплекс в Києві. Місце, де приємне можна поєднати з корисним – відпочинок, спорт та релакс. Чому варто відвідати Х-Park влітку та що незвичайного пропонують відвідувачам – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Спортивно-розважальний комплекс X-Park об’єднує в собі спорт, відпочинок та розваги. Унікальність комплексу в тому, що він знаходиться на відкритому повітрі в екологічно чистій зоні.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила в Х-Park для того, щоб розповісти вам, які розваги пропонують в комплексі та як весело можна провести літній день.

Розташування

Х-Park розташований в зеленій зоні Києва на Трухановому острові в парку Муромець (парк Дружби народів), між двома річками – Дніпром і Десенкою.

Дістатися до локації можна громадським транспортом (зупинка Дружби народів) або машиною.

Якщо ви вирішили добиратися в Х-Park громадським транспортом, то найкраще доїхати до ст. м. Почайна, а там сісти на автобус №21 або тролейбуси №29, 30. Орієнтир – Московський міст. Під’їхати на машині можна прямо до комплексу, там є платна парковка.

Єдина перешкода в дорозі – затори. Перед виїздом рекомендую подивитися завантаженість доріг.

Оцінка розташування – 8\10

Локація

Спортивно-розважальний комплекс Х-Park об’єднує в собі 165 розваг, 46 гриль-альтанок, шість теплих бунгало з грилем та дев’ять кафе і ресторанів. Також тут є безкоштовні вбиральні, які при великій кількості людей стають брудними, роздягальні та сміттєві баки.









Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 2 фотографии

На території Х-Park зібрані практично всі літні розваги – мотузковий парк, пейнтбол, вейкбординг, мотокрос, скімбординг, гідроцикли, байдарки, катамарани, SUP-веслобординг, сігвей-парк і багато іншого.





























Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 7 фотографий

В цілому, територія комплексу прибрана, але немає доглянутості. Багато споруд на стадії ремонту або недоробок. Де-не-де між альтанок брудно, але за це потрібно дякувати відпочивальникам, хоча їх самих не завадило б вже оновити.

Оцінка локації – 6\10

Розваги

Відразу на головному вході в Х-Park знаходиться Jumping Hall – батутний зал. Це не тільки розвага, а й корисний вид спорту як для дітей, так і для дорослих.













Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 3 фотографии

Тут проводять як групові, так і індивідуальні заняття з тренером. Можна займатися самостійно.

Годинна оренда батута з тренером коштуватиме 400 грн, без тренера – 350 грн. П’ять хвилин на спортивному батуті Атракціон – 50 грн, 15 хвилин – 120 грн. 15 хвилин в дитячій зоні – 50 грн, безліміт на день – 200 грн.

Є можливість придбати абонемент з тренером – 1 050-2 520 грн, без тренера – 4 600-8 000 грн.









Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 2 фотографии

Мотузкова траса закритого типу SkyPark – дитячий майданчик з гойдалками, підвісними ходулями, мостами, тунелями та стінками для лазіння. Відмінне місце для проведення часу вашого чада.

















Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 4 фотографии

Для відвідування мотузкової траси не потрібно додаткового спорядження, оскільки з усіх боків вона обтягнута сіткою підстраховки.

Разове відвідування – 80 грн, вільний день – 250 грн.

Багато хто віддає перевагу такому активному відпочинку, як байдарка. Саме на човновій станції в Х-Park можна знайти прокат різних водних атракціонів.









Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 2 фотографии

Якщо ви ще ніколи не сплавлялися на байдарках, тоді я рекомендую спробувати цей активний вид відпочинку. Це щось захопливе та унікальне.













Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 3 фотографии

На човновій станції ви можете взяти напрокат як одномісні, так і багатомісні каяки різних типів.

рекреаційний каяк у будень – 90 грн/година , 350 грн/день , у вихідний день – 120 грн/година, 450 грн/день;

, , у вихідний день – sup-стандарт у будень – 100 грн/година, 500 грн/день , у вихідний день – 130 грн/година, 600 грн/день;

, у вихідний день – sup-тандем у будень – 190 грн/година, 700 грн/день , у вихідний день – 250 грн/година, 900 грн/день;

, у вихідний день – байдарка в будень- 150 грн/година, 550 грн/день, у вихідний день – 180 грн/година, 700 грн/день.









Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 2 фотографии

Графік роботи – 10.00-20.00.

Вейкбординг – захопливий та екстремальний водний вид спорту, щось на зразок водних лиж, серфінгу і сноуборду.

У Х-Park пропонують два види катання на вейкбордингу – вейкборд-катер та вейкборд-електротяга. Суть вейкборд-катера в тому, що спортсмена спеціальними кріпленнями чіпляють за катер, який його катає, вейкборд-електротяга – мотузково-буксирувальний механізм, який заміняє собою катер.

















Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 4 фотографии

Прокат лінійної мотузкової дороги за годину в будній день обійдеться вам у 400 грн, у вихідні та святкові дні – 650 грн. Прокат кільцевої мотузкової дороги в будній день з 11.00 до 15.00 коштуватиме 330 грн, з 15.00 до 21.00 – 400 грн, у вихідні та святкові дні – 550 грн.

Між розвагами ви можете покурити кальян, який можна замовити в #МКВВ та попросити доставити його в будь-яку точку Х-Park.













Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 3 фотографии

Ціна на кальян – 230-300 грн.

Це не всі розваги, які є на території комплексу, тут також пропонують політ в аеротрубі, пейнтбол, велопрогулянки, настільний теніс, слеклайн, катання на катері, прокат катамаранів, скімбординг, басейн та багато іншого. Головне – ваші гроші.

Врахуйте те, що у вихідний день складно потрапити на розваги, практично скрізь потрібно записуватися заздалегідь.

Оцінка розваг – 9\10

Їжа та напої

Крім того, що ви можете взяти всю необхідну їжу з собою та приготувати її на території комплексу, орендувавши альтанку з мангалом, тут також є локації, де пропонують перекусити або випити охолоджувальний напій.













Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 3 фотографии

Місць в Х-Park для перекусу не багато, але все ж є, наприклад, Ресторація Бухта Афродіти, Surf OLO cafe, RhinoBar, Sfera Beach Club, #Nestoinameste House.

Особисто я виділила для себе два місця – Sfera Beach Club та #Nestoinameste House.

Sfera Beach Club – пляжний клуб, який з трьох сторін омивається водою. Тут можна посидіти не тільки на літньому майданчику, а й орендувати сферу, де можна зібратися компанією.





















Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 5 фотографий

Маленька сфера до 15 осіб – 1 200 грн, велика сфера до 70 осіб – 3 000 грн.

На території Sfera Beach Club також є пляж, де можна взяти шезлонги в оренду і позасмагати.













Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 3 фотографии

Родзинкою цього місця є будиночок на дереві, дістатися на який можна по підвісному мосту.

Я взяла собі сидр, також на локації пропонують холодні закуски – 70-120 грн, салати – 98-190 грн, перші страви – 50-75 грн, гарячі закуски – 40-120 грн, страви з мангалу – 30-140 грн та гарніри – 50-65 грн. На барі є пиво – 40-60 грн, гарячі та безалкогольні напої – 20-65 грн і класичний алкоголь – 22-90 грн.

Поїсти я вирішила в #Nestoinameste House.

#Nestoinameste House знаходиться на стороні Rhino Parka. Щоб потрапити на локацію, потрібно перейти через міст.

#Nestoinameste House – затишна літня локація, де можна весело провести своє дозвілля. До слова, саме тут знаходиться стартовий майданчик вейк-мотузкової дороги.

У #Nestoinameste House можна сховатися під навісом або зайняти зручне місце на пуфі, які розташовані на газоні.





















Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 5 фотографий

Власники локації планують відкриття другого поверху, де буде відкриватися приголомшливий вид, але поки що все в процесі.

Однією з родзинок цього місця є гойдалки біля бару замість звичних стільців, а вечір прикрашує неонова підсвітка, якою освітлюється вся територія.

















Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 4 фотографии

Обережно! Занадто милий адміністратор – Гера.

Я замовила собі салат Цезар з креветками – 120 грн та грушевий сидр – 40 грн.

Замовлення подали швидко, а Цезар приємно здивував, смачний. Сподобалася подача, це не просто одноразова пластикова тарілка, а паперове блюдце – все для гарних фото.









Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 2 фотографии

У #Nestoinameste House відвідувачам також пропонують закуски – 25-120 грн, салати – 40-120 грн, гриль – 30-150 грн, оперативку – 35-90 грн та сезонні страви – 50-90 грн.

Є можливість покурити кальян – 190-290 грн.

У Х-Park мені не вистачило якогось фуд-корту, куди я просто можу прийти, вибрати потрібний мені острівець з їжею та відразу ж її отримати.

Оцінка їжі та напоїв – 8\10

Цінова політика

Цінова політика Х-Park цілком виправдана – за розваги треба платити.

Вхід на територію комплексу вільний, а далі вже справа за кожним. Можна просто відпочити на пляжі, орендувати альтанку компанією або ж провести більш активний день, наприклад, покататися годину на байдарці.

Наприклад, якщо порівняти ціни на прокат байдарок в Х-Park та Гідропарку, то вони однакові. Тож завищених цін немає.

Оцінка цінової політики – 10\10

Загальне враження

Х-Park – це те місце, де можна проводити літнє дозвілля. Саме тут ви знайдете розваги на будь-який смак, колір та гаманець.

















Відпочинок у X-Park: розваги на будь-який смак, колір та гаманець – Ситий в7 / 4 фотографии

Тут можна покурити кальян, поніжитися на сонечку, поплавати в річці або басейні, зустріти захід сонця або відвідати чергову вечірку, які тут іноді проводять вечорами. А якщо вам не подобається одна локація, то її без проблем можна змінити на іншу, адже в Х-Park їх не мало.

Загальна оцінка – 8\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва