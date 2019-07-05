Х-Park – спортивно-розважальний комплекс в Києві. Місце, де приємне можна поєднати з корисним – відпочинок, спорт та релакс. Чому варто відвідати Х-Park влітку та що незвичайного пропонують відвідувачам – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.
Спортивно-розважальний комплекс X-Park об’єднує в собі спорт, відпочинок та розваги. Унікальність комплексу в тому, що він знаходиться на відкритому повітрі в екологічно чистій зоні.
Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила в Х-Park для того, щоб розповісти вам, які розваги пропонують в комплексі та як весело можна провести літній день.
Розташування
Х-Park розташований в зеленій зоні Києва на Трухановому острові в парку Муромець (парк Дружби народів), між двома річками – Дніпром і Десенкою.
Дістатися до локації можна громадським транспортом (зупинка Дружби народів) або машиною.
Якщо ви вирішили добиратися в Х-Park громадським транспортом, то найкраще доїхати до ст. м. Почайна, а там сісти на автобус №21 або тролейбуси №29, 30. Орієнтир – Московський міст. Під’їхати на машині можна прямо до комплексу, там є платна парковка.
Єдина перешкода в дорозі – затори. Перед виїздом рекомендую подивитися завантаженість доріг.
Оцінка розташування – 8\10
Локація
Спортивно-розважальний комплекс Х-Park об’єднує в собі 165 розваг, 46 гриль-альтанок, шість теплих бунгало з грилем та дев’ять кафе і ресторанів. Також тут є безкоштовні вбиральні, які при великій кількості людей стають брудними, роздягальні та сміттєві баки.
На території Х-Park зібрані практично всі літні розваги – мотузковий парк, пейнтбол, вейкбординг, мотокрос, скімбординг, гідроцикли, байдарки, катамарани, SUP-веслобординг, сігвей-парк і багато іншого.
В цілому, територія комплексу прибрана, але немає доглянутості. Багато споруд на стадії ремонту або недоробок. Де-не-де між альтанок брудно, але за це потрібно дякувати відпочивальникам, хоча їх самих не завадило б вже оновити.
Оцінка локації – 6\10
Розваги
Відразу на головному вході в Х-Park знаходиться Jumping Hall – батутний зал. Це не тільки розвага, а й корисний вид спорту як для дітей, так і для дорослих.
Тут проводять як групові, так і індивідуальні заняття з тренером. Можна займатися самостійно.
Годинна оренда батута з тренером коштуватиме 400 грн, без тренера – 350 грн. П’ять хвилин на спортивному батуті Атракціон – 50 грн, 15 хвилин – 120 грн. 15 хвилин в дитячій зоні – 50 грн, безліміт на день – 200 грн.
Є можливість придбати абонемент з тренером – 1 050-2 520 грн, без тренера – 4 600-8 000 грн.
Мотузкова траса закритого типу SkyPark – дитячий майданчик з гойдалками, підвісними ходулями, мостами, тунелями та стінками для лазіння. Відмінне місце для проведення часу вашого чада.
Для відвідування мотузкової траси не потрібно додаткового спорядження, оскільки з усіх боків вона обтягнута сіткою підстраховки.
Разове відвідування – 80 грн, вільний день – 250 грн.
Багато хто віддає перевагу такому активному відпочинку, як байдарка. Саме на човновій станції в Х-Park можна знайти прокат різних водних атракціонів.
Якщо ви ще ніколи не сплавлялися на байдарках, тоді я рекомендую спробувати цей активний вид відпочинку. Це щось захопливе та унікальне.
На човновій станції ви можете взяти напрокат як одномісні, так і багатомісні каяки різних типів.
- рекреаційний каяк у будень – 90 грн/година, 350 грн/день, у вихідний день – 120 грн/година, 450 грн/день;
- sup-стандарт у будень – 100 грн/година, 500 грн/день, у вихідний день – 130 грн/година, 600 грн/день;
- sup-тандем у будень – 190 грн/година, 700 грн/день, у вихідний день – 250 грн/година, 900 грн/день;
- байдарка в будень- 150 грн/година, 550 грн/день, у вихідний день – 180 грн/година, 700 грн/день.
Графік роботи – 10.00-20.00.
Вейкбординг – захопливий та екстремальний водний вид спорту, щось на зразок водних лиж, серфінгу і сноуборду.
У Х-Park пропонують два види катання на вейкбордингу – вейкборд-катер та вейкборд-електротяга. Суть вейкборд-катера в тому, що спортсмена спеціальними кріпленнями чіпляють за катер, який його катає, вейкборд-електротяга – мотузково-буксирувальний механізм, який заміняє собою катер.
Прокат лінійної мотузкової дороги за годину в будній день обійдеться вам у 400 грн, у вихідні та святкові дні – 650 грн. Прокат кільцевої мотузкової дороги в будній день з 11.00 до 15.00 коштуватиме 330 грн, з 15.00 до 21.00 – 400 грн, у вихідні та святкові дні – 550 грн.
Між розвагами ви можете покурити кальян, який можна замовити в #МКВВ та попросити доставити його в будь-яку точку Х-Park.
Ціна на кальян – 230-300 грн.
Це не всі розваги, які є на території комплексу, тут також пропонують політ в аеротрубі, пейнтбол, велопрогулянки, настільний теніс, слеклайн, катання на катері, прокат катамаранів, скімбординг, басейн та багато іншого. Головне – ваші гроші.
Врахуйте те, що у вихідний день складно потрапити на розваги, практично скрізь потрібно записуватися заздалегідь.
Оцінка розваг – 9\10
Їжа та напої
Крім того, що ви можете взяти всю необхідну їжу з собою та приготувати її на території комплексу, орендувавши альтанку з мангалом, тут також є локації, де пропонують перекусити або випити охолоджувальний напій.
Місць в Х-Park для перекусу не багато, але все ж є, наприклад, Ресторація Бухта Афродіти, Surf OLO cafe, RhinoBar, Sfera Beach Club, #Nestoinameste House.
Особисто я виділила для себе два місця – Sfera Beach Club та #Nestoinameste House.
Sfera Beach Club – пляжний клуб, який з трьох сторін омивається водою. Тут можна посидіти не тільки на літньому майданчику, а й орендувати сферу, де можна зібратися компанією.
Маленька сфера до 15 осіб – 1 200 грн, велика сфера до 70 осіб – 3 000 грн.
На території Sfera Beach Club також є пляж, де можна взяти шезлонги в оренду і позасмагати.
Родзинкою цього місця є будиночок на дереві, дістатися на який можна по підвісному мосту.
Я взяла собі сидр, також на локації пропонують холодні закуски – 70-120 грн, салати – 98-190 грн, перші страви – 50-75 грн, гарячі закуски – 40-120 грн, страви з мангалу – 30-140 грн та гарніри – 50-65 грн. На барі є пиво – 40-60 грн, гарячі та безалкогольні напої – 20-65 грн і класичний алкоголь – 22-90 грн.
Поїсти я вирішила в #Nestoinameste House.
#Nestoinameste House знаходиться на стороні Rhino Parka. Щоб потрапити на локацію, потрібно перейти через міст.
#Nestoinameste House – затишна літня локація, де можна весело провести своє дозвілля. До слова, саме тут знаходиться стартовий майданчик вейк-мотузкової дороги.
У #Nestoinameste House можна сховатися під навісом або зайняти зручне місце на пуфі, які розташовані на газоні.
Власники локації планують відкриття другого поверху, де буде відкриватися приголомшливий вид, але поки що все в процесі.
Однією з родзинок цього місця є гойдалки біля бару замість звичних стільців, а вечір прикрашує неонова підсвітка, якою освітлюється вся територія.
Обережно! Занадто милий адміністратор – Гера.
Я замовила собі салат Цезар з креветками – 120 грн та грушевий сидр – 40 грн.
Замовлення подали швидко, а Цезар приємно здивував, смачний. Сподобалася подача, це не просто одноразова пластикова тарілка, а паперове блюдце – все для гарних фото.
У #Nestoinameste House відвідувачам також пропонують закуски – 25-120 грн, салати – 40-120 грн, гриль – 30-150 грн, оперативку – 35-90 грн та сезонні страви – 50-90 грн.
Є можливість покурити кальян – 190-290 грн.
У Х-Park мені не вистачило якогось фуд-корту, куди я просто можу прийти, вибрати потрібний мені острівець з їжею та відразу ж її отримати.
Оцінка їжі та напоїв – 8\10
Цінова політика
Цінова політика Х-Park цілком виправдана – за розваги треба платити.
Вхід на територію комплексу вільний, а далі вже справа за кожним. Можна просто відпочити на пляжі, орендувати альтанку компанією або ж провести більш активний день, наприклад, покататися годину на байдарці.
Наприклад, якщо порівняти ціни на прокат байдарок в Х-Park та Гідропарку, то вони однакові. Тож завищених цін немає.
Оцінка цінової політики – 10\10
Загальне враження
Х-Park – це те місце, де можна проводити літнє дозвілля. Саме тут ви знайдете розваги на будь-який смак, колір та гаманець.
Тут можна покурити кальян, поніжитися на сонечку, поплавати в річці або басейні, зустріти захід сонця або відвідати чергову вечірку, які тут іноді проводять вечорами. А якщо вам не подобається одна локація, то її без проблем можна змінити на іншу, адже в Х-Park їх не мало.
Загальна оцінка – 8\10
Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.
Каріна Зуєва