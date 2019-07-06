Венгрия отменит блокировку интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и языке.

Отношения Украины и Венгрии два года находятся в напряженном состоянии после принятия в сентябре 2017 украинского закона об образовании, который, по мнению Будапешта, ограничивает права украинских венгров, живущих в Закарпатье.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгры, живущие в Украине, имели возможность учиться на родном языке до момента, пока не приняли образовательный закон.

– Поэтому мы как минимум ожидаем поправки в закон, которые позволят венграм использовать свой родной язык в госуправлении, культуре, медиа, нас полностью удовлетворит, – сказал Сийярто.

Читайте: Заинтересованы в сильной Украине: Польша и США согласовали поддержку реформ

Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Владимиром Зеленским.

– Хочу откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду на перемены в политике с Будапештом, – добавил дипломат.

Напомним, США будут финансово помогать странам, которые пытаются выйти из-под влияния России.