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Факты / Украина / Политика

Венгрия назвала условия, при которых перестанет блокировать Украину в НАТО

Венгрия отменит блокировку интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и языке.

Венгрия назвала условия, при которых перестанет блокировать Украину в НАТО

Отношения Украины и Венгрии два года находятся в напряженном состоянии после принятия в сентябре 2017 украинского закона об образовании, который, по мнению Будапешта, ограничивает права украинских венгров, живущих в Закарпатье.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгры, живущие в Украине, имели возможность учиться на родном языке до момента, пока не приняли образовательный закон.

– Поэтому мы как минимум ожидаем поправки в закон, которые позволят венграм использовать свой родной язык в госуправлении, культуре, медиа, нас полностью удовлетворит, – сказал Сийярто.

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Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Владимиром Зеленским.

– Хочу откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду на перемены в политике с Будапештом, – добавил дипломат.

Напомним, США будут финансово помогать странам, которые пытаются выйти из-под влияния России.

Источник: Радио Свобода

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