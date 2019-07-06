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Факти / Україна / Політика

Угорщина назвала умови, за яких перестане блокувати Україну в НАТО

Угорщина скасує блокування інтеграції України до НАТО в разі ухвалення поправок до законів про освіту та про мову.

Угорщина назвала умови, за яких перестане блокувати Україну в НАТО

Відносини України та Угорщини два роки перебувають у напруженому стані після ухвалення у вересні 2017 року українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права українських угорців, що живуть на Закарпатті.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорці, які живуть в Україні, мали можливість навчатися рідною мовою до моменту, поки не ухвалили освітній закон.

– Тому ми щонайменше очікуємо поправки до закону, які дадуть можливість угорцям використовувати свою рідну мову у держуправлінні, культурі, медіа, нас повністю задовольнить, – сказав Сійярто.

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Міністр зазначив, що Угорщина пов’язує нові сподівання із президентом Володимиром Зеленським.

– Хочу відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію на зміни у політиці з Будапештом, – додав дипломат.

Нагадаємо, США будуть фінансово допомагати країнам, які намагаються вийти з-під впливу Росії.

Джерело: Радіо Свобода

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