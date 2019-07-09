PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Бессмертный возвращается в ТКГ в Минске

Роман Безсмертный возвращается в рабочую группу по политическим вопросам ТКГ вместо Александра Моцика.

Бессмертный возвращается в ТКГ в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом говорится в указе президента Украины от 9 июля № 504/2019.

Читайте: Волкер пожелал Кучме успехов в представительстве Украины в ТКГ

Ранее эту должность занимал Александр Моцик.

Роман Бессмертный в 2015 году был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ, а в апреле 2016 вышел из Минского процесса.

Ранее Факты ICTV писали, что Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия блокирует “хлебное перемирие” и обмен пленными на Донбассе
Кучма посетил Станицу Луганскую во время разведения сил
Моцик, Бондарь, Лутковская и Веремий будут представлять Украину в подгруппах ТКГ
Накануне заседания ТКГ боевики запустили волну распространения фейков
Дорожную карту по Донбассу согласуют в рамках нормандского формата
Экономической блокады Донбасса нет – Кучма
В Минске договорились о разведении сил у Станицы Луганской – дата
ТКГ договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка