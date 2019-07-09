Роман Безсмертный возвращается в рабочую группу по политическим вопросам ТКГ вместо Александра Моцика.
Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.
Об этом говорится в указе президента Украины от 9 июля № 504/2019.
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Ранее эту должность занимал Александр Моцик.
Роман Бессмертный в 2015 году был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ, а в апреле 2016 вышел из Минского процесса.
Ранее Факты ICTV писали, что Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе.