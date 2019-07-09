Роман Безсмертний повертається до робочої групи з політичних питань ТКГ замість Олександра Моцика.
Президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Про це ідеться в Указі президента України від 9 липня № 504/2019.
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Раніше цю посаду займав Олександр Моцик.
Роман Безсмертний у2015 році був призначений представником України в політичній підгрупі ТКГ, а у квітні 2016 року вийшов з Мінського процесу.
Раніше Факти ICTV писали, що Ірина Геращенко написала заяву про звільнення з посади уповноваженої президента України з мирного врегулювання на Донбасі.
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