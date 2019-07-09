Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США может состояться в августе-сентябре.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что встреча президентов США и Украины может состояться в августе-сентябре.

– На этой неделе, вы увидите, приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев, – сказал он.

Чалый опроверг невозможность провести встречу президентов из-за плотного графика Зеленского.

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Также он отметил, что Украина и США нуждаются в содержательном разговоре и украинское посольство проводит интенсивную работу по подготовке встречи.

– Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело – каким будет содержание, – сказал он.

Напомним, 22 июня временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов в США обсудил подготовку визита в Вашингтон Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США.

Источник: Голос Америки