PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Они найдут химию: встреча Зеленского и Трампа может состояться летом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США может состояться в августе-сентябре.

Они найдут химию: встреча Зеленского и Трампа может состояться летом

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что встреча президентов США и Украины может состояться в августе-сентябре.

– На этой неделе, вы увидите, приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев, – сказал он.

Чалый опроверг невозможность провести встречу президентов из-за плотного графика Зеленского.

Читайте: Трамп рассказал о встречах с “президентами и диктаторами” на саммите G20

Также он отметил, что Украина и США нуждаются в содержательном разговоре и украинское посольство проводит интенсивную работу по подготовке встречи.

– Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело – каким будет содержание, – сказал он.

Напомним, 22 июня временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов в США обсудил подготовку визита в Вашингтон Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США.

Источник: Голос Америки

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Более 100 млн евро и санкции против России. Результаты саммита Украина – ЕС
Зеленский про Донбасс: Надеюсь, через год войны не будет
Украина хочет решить газовый вопрос с Россией в сентябре – Зеленский
Санкции, война и ВАКС: 8 тезисов из выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС
Скандал вокруг телемоста: NewsOne предложил Зеленскому встретиться
Санкции ЕС против России будут продлены – Зеленский
Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября – Зеленский
Оговорка Трампа о захвате аэропортов в 18 веке породила волну мемов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка