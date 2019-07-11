Случаи домашнего насилия распространены во всех странах мира и Украина не исключение. Факты ICTV узнали о причинах агрессии, какое наказание предусмотрено законом и куда обращаться за помощью.

В Запорожье 22-летняя Анастасия Ковалева погибла от рук своего 29-летнего жениха, который поджег ее. Девушка получила ожоги 90% тела и перенесла две операции по пересадке кожи.

Факты ICTV узнали у адвоката Сергея Пошелюзного, Нацполиции и психолога Татьяны Доценко почему такие случаи происходят, и что нужно делать, если дома царит насилие.

Причины насилия

– Во-первых, насилие было и будет проявляться всегда. Любого из нас насильно кормили, одевали, тащили домой или заставляли отдать только что захваченный в честном бою совочек. И так по кругу, – рассказала психолог.

Мне видится несколько причин проявления насилия:

Желание доминировать

Это механизм подавления для достижения цели. Для удержания позиции владеющего ситуацией. Если говорить о супружеских отношениях, то доминантная позиция у менее эмоционально вовлеченного партнера. Второй, зависимый, боится потерять.

Неправильное распределение ролей в семье

Например, когда женщина в семье играет мужскую роль, нехарактерную психологически. Предполагается, что корни захвата женщинами мужских ролей исторически сложилась по окончании Второй мировой войны. Отсутствие доверительных отношений и, как следствие, отсутствие адекватных рычагов воздействия и контроля за поведением членов семьи.

Низкая ассертивность

Это неспособность управлять своим поведением и не зависеть от мнения окружающих. Социально приемлемая форма настаивать на своих правах. Ассертивность – важная составляющая самодостаточности личности.

Негативный опыт

Проявление жестокости в поведении может быть также результатом личного негативного жизненного опыта человека, который дал ему “основание” считать такой тип взаимоотношений универсальным. Детская травма, пережитая в раннем возрасте, разрушительный опыт, который заставляет человека вымещать на близких свои детские комплексы.

Компенсация неудовлетворенности

Вариант самоутверждения за счет более слабых, неспособных дать отпор и защитить себя.

Может ли помочь психолог?

Конечно, может, но проблема найти такого психолога. Во-первых, проводится работа над осознанием проблемы как таковой (так как агрессору и так хорошо живется). Специалист поможет вам проработать собственные проблемы.

Подчеркнуть значимость близких, сделать акцент на их страданиях как последствии насилия. Также он поможет контролировать поведение, закрепить новые реакции и формы поведения.

Домашнее насилие – что делать?

В случае возникновения насилия в доме вы можете обратиться по следующим телефонам:

Полиция – 102 ;

Национальная горячая линия по предотвращению насилия – 0 800 500 335 или 386 ;

или ; Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи – (044) 458-27-67 или (044) 456-47-04 ;

или ; Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта – (044) 278-37-82 или (044) 483-35-61 ;

по делам семьи, молодежи и спорта – или ; Украинский фонд Благополучия детей – (044) 537-20-16 ;

фонд Благополучия детей – ; Противодействие торговле людьми (Ла Страда) – 0 800 500 335 или 116 123 ;

Противодействие насилию в семье (Ла Страда) – 0 800 500 335 или 116 123 ;

Защита прав детей (Ла Страда ) – 0 800 500 225 или 116 111 ;

Гендер и правозащита (Ла Страда) – 0 800 500 335 или 116 123 ;

Психологическая помощь – 063 605 94 10 или 050 030 59 48.

– Если домашнее насилие совершается в отношении ребенка – это родители ребенка или другие законные представители ребенка, родственники ребенка (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат, сестра), мачеха или отчим ребенка, а также орган опеки и попечительства – имеют право обратиться с заявлением о совершении домашнего насилия к нескольким инстанциям – от службы по делам детей до суда и органов полиции. Если жертвой домашнего насилия является взрослый, то он может обратиться с соответствующим заявлением как в социальные центры по оказанию помощи, так и в суд или органы полиции, – рассказывает адвокат Сергей Пошелюзный.

Что может сделать полиция?

Если же вы решили вызвать полицейских при признаках домашнего насилия, то они сначала проверят факт насилия.

– Во время проверки вызова работники полиции устанавливают факт насилия, и относительно обидчика составляют административный протокол по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и в дальнейшем рассматривается судом, – рассказали Фактам ICTV в ГУНП в Киеве.

В случае возникновения насилия в доме правоохранители рекомендуют обратиться в соответствующие структурные подразделения РГА, приюты для пострадавших от домашнего насилия и сети социальных служб для семьи, детей и молодежи.



Подвергались ли Вы домашнему насилию? Да, сообщила об этом в полицию 38%, 37 голосов 37 голосов 38% 38%

Да, но никому не говорила об этом 28%, 27 голосов 27 голосов 28% 28%

Нет, но знаю подругу, которая подвергалась 14%, 14 голосов 14 голосов 14% 14%

Никогда не подвергалась 13%, 13 голосов 13 голосов 13% 13%

Нет, а что делать в таких случаях? 6%, 6 голосов 6 голосов 6% 6% Всего голосов: 97 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Украинским полицейским позволено вмешиваться во время возникновения случая домашнего насилия. Они могут запретить лицу, совершавшему насилие, находиться в жилье пострадавшего и контактировать с ним.













Домашнее насилие: причины и куда обращаться / 3 фотографии

Какое может быть наказание?

– Закон Украины О предотвращении и противодействии домашнему насилию вводит в стране уголовной ответственности за совершение домашнего насилия – общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет (статья 126-1 Уголовного кодекса Украины), – рассказывает адвокат.

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Указанная статья Уголовного кодекса Украины вступила в силу с 11 января 2019 года.

Сегодня на практике к обидчикам могут быть применены следующие меры:

срочное запрещающее предписание;

ограничительное предписание;

постановка на профилактический учет и проведением с ним профилактической работы;

направление на прохождение программы для обидчиков.

Срочное запрещающее предписание может быть вынесено органами полиции по обидчику в случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия.



По закону обидчика могут обязать покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего, запретить ему находиться в месте жительства (нахождения) пострадавшего, а также запретить в любой способ контактировать с пострадавшим.

Суть ограничительного запретного предписания заключается в ограничении определенных прав обидчика с целью предотвращения или прекращения домашнего насилия. К наиболее распространенным на практике мер ограничительного характера относятся:

запрет находиться в месте совместного проживания (пребывания) с пострадавшим лицом;

ограничение общения с пострадавшим ребенком;

запрет приближаться на определенное расстояние к месту жительства (пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшим лицом;

запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшее лицо, если оно по собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику, преследовать его и любым способом общаться с ним;

запрет вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшим лицом или контактировать с ним через другие средства связи лично и через третьих лиц.

Право применять ограничительное предписание имеет исключительно суд, который и должен рассматривать такие заявления в течение 72 часов.

– Однако на практике, суды не только не придерживаются установленных сроков рассмотрения заявлений, но и безосновательно отказывают в их удовлетворении, поскольку в Украине еще не сформирована судебная практика по такой категории дел, а многие судьи, к сожалению, не обеспечивают тщательное и объективное рассмотрение такой категории дел, – добавил Пошелюзный.

Какие могут быть отягчающие обстоятельства?

– Совершение преступления в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях. То есть сам факт совершения домашнего насилия – насилия в отношении близких людей – свидетельствует о том, что такие действия являются отягчающим обстоятельством при назначении наказания обидчику.

Усугубит приговор обидчику и то, если это не первый случай агрессии, пострадала беременная женщина, находящаяся в служебной или материальной зависимости. Отягощающие обстоятельства также – преступления, совершенные под действием наркотиков или алкоголя, с особой жестокостью.

Может ли рассчитывать жертва домашнего насилия на компенсацию?

– Да, Законом установлено право лица, пострадавшего от домашнего насилия, требовать от обидчика, например, компенсации затрат на лечение, получения консультаций или на аренду жилья, снятого с целью предупреждения совершения домашнего насилия, – подытожил адвокат.

Почему это важно. Статистика домашнего насилия

По информации представителя президента в парламенте Ирины Луценко, ежегодно в Украине от насилия страдает около 150 тыс. женщин и это только тех, кто обращается в полицию, к психологам, в мобильные бригады.

По состоянию на 2017 год, Национальная полиция зарегистрировала около 60 тыс. заявлений, которые касаются домашнего насилия. Ежегодно от него погибают около 600 женщин.

В 2018 году в полицию Киева больше 6 тыс. раз сообщали о случаях домашнего насилия.

Последние мировые исследования говорят о том, что в 2013 году около 35% женщин сталкивались с домашним насилием.

К слову, в селе Айдар-Николаевка (Луганская область) отец неоднократно привязывал 6-летнего ребенка к двери, когда она не слушалась.