День боротьби з насильством над жінками: причини тиранії та куди звертатися

Міжнародний день усунення насильства проти жінок відзначають щороку 25 листопада. Дату встановила ООН у 1999 році.

У 2020 році ця тема набула нову хвилю актуальності через пандемію. Під час карантину людям доводиться проводити більшу частину часу вдома. Зроблено це для того, щоб зменшити поширення коронавірусу. Однак зараз спостерігаються і негативні наслідки обмежень. Одним з них стало зростання домашнього насильства.

Факти ICTV розповідають, чому такі випадки відбуваються, і що потрібно робити, якщо вдома панує насильство.

Причини насилля

– По-перше, насильство було і буде проявлятися завжди. Кожного з нас насильно годували, одягали, тягли додому або змушували віддати щойно захоплений в чесному бою совочок. І так по колу, – розповіла психолог Тетяна Доценко.

Мені бачиться кілька причин прояву насильства:

Бажання домінувати

Це механізм придушення для досягнення мети. Для утримання позиції того, хто володіє ситуацією. Якщо говорити про подружні стосунки, то домінантна позиція у менш емоційно залученого партнера. Другий, залежний, боїться втратити.

Неправильний розподіл ролей в сім’ї

Наприклад, коли жінка в сім’ї відіграє чоловічу роль, нехарактерну психологічно. Вважають, що коріння захоплення жінками чоловічих ролей історично склалася після закінчення Другої світової війни. Відсутність довірчих відносин і, як наслідок, відсутність адекватних важелів впливу і контролю за поведінкою членів сім’ї.

Низька асертивність

Це нездатність управляти своєю поведінкою і не залежати від думки оточуючих. Соціально прийнятна форма наполягати на своїх правах. Асертивність – важлива складова самодостатності особистості.

Негативний досвід

Прояв жорстокості в поведінці може бути так само результатом особистого негативного життєвого досвіду людини, який дав йому “підставу” вважати такий тип взаємин універсальним. Дитяча травма, пережита в ранньому віці, руйнівний досвід, який змушує людину зганяти на близьких свої дитячі комплекси.

Компенсація незадоволеності

Варіант самоствердження за рахунок слабших, нездатних дати відсіч і захистити себе.

Чи може допомогти психолог?

Звичайно, може, але проблема знайти такого психолога. По-перше, проводиться робота над усвідомленням проблеми як такої (так як агресору і так добре живеться). Фахівець допоможе вам опрацювати власні проблеми.

Підкреслити значущість близьких, зробити акцент на їх стражданнях як наслідку насильства. Також він допоможе контролювати поведінку, закріпити нові реакції і форми поведінки.

Психолог та експерт з гендерної політики ООН Жінки у Міністерстві внутрішніх справ Наталія Орловська розповідає, що 90% жертв насильства – це жінки.

Близько 50% жінок страждають від психологічного насильства, ще майже третина від фізичного, економічного та сексуального.

– Якось так склалося в суспільстві, що навіть певні образи вважають наче “нормою”, але будь-які словесні висловлювання в адресу іншої людини, які принижують її гідність – це прояв насильства і ми маємо це розуміти. Статистика говорить, що більше 10% страждають від економічного насильства. На мій погляд, причиною цьому є те, що стосується гендерних норм: коли жінка має виконувати не тільки роботу для матеріального забезпечення, а й значну кількість домашньої роботи, – розповідає Орловська.

За її словами збільшення домашнього насилля під час карантину особливо стосується сімей з агресивними чоловіками, або якщо вони не вміють контролювати свої емоції.

Психолог вірить, що домашнє насилля завжди можна попередити, якщо є відповідне бажання.

– Попередження насильства – це комплексне питання. Ми не можемо говорити що це тільки мають виконувати якісь державні інституції, адже це ще й відповідальність людей. На мій погляд, важливо популяризувати саме партнерські стосунки, паритетні. Тобто, коли мають враховуватись особливості кожної людини, її вміння, бажання і можливості, – каже Орловська.

Домашнє насилля – що робити?

У разі виникнення насильства в будинку ви можете звернутися за наступними телефонами:

Поліція – 102 ;

; Нацiональна гaряча лiнiя по запобіганню насильства – 0 800 500 335 або 386 ;

насильства – або ; Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – (044) 458-27-67 або (044) 456-47-04 ;

або ; Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту – (044) 278-37-82 або (044) 483-35-61 ;

або ; Український фонд Благополуччя дітей – (044) 537-20-16 ;

; Протидія торгівлі людьми (Ла Страда) – 0 800 500 335 або 116 123 ;

або ; Протидія насильству в сім’ї (Ла Страда) – 0 800 500 335 або 116 123 ;

або ; Захист прав дітей (Ла Страда) – 0 800 500 225 або 116 111 ;

або ; Ґендер і правозахист (Ла Страда) – 0 800 500 335 або 116 123 ;

або ; Психологічна допомога – 063 605 94 10 або 050 030 59 48.

Сьогодні у форматі надання консультаційних послуг клієнтам за телефоном працюють денні центри, створені за підтримки UNFPA Україна. Постраждалі особи можуть скористатися послугами денного центру у таких містах: Харків, Слов’янськ, Одеса, Херсон, Рубіжне.

Денний центр Право на здоров’я у Києві працює як в офлайн, так і в онлайн режимі. Але, з огляду на карантин, краще отримувати допомогу онлайн або за телефоном.

Якщо ви потребуєте соціально-психологічної допомоги, страждаєте від насильства або опинились в складній життєвій ситуації, то можете звернутися:

за адресою місто Київ, вулиця Довженка, 2, кабінет 11, станція метро Шулявська (з 23.03.2020 пн-пт з 10.00 до 18.00);

скайпом до Liudmyla Sabadash (з усіх питань) та Артема Герасименко (з юридичних питань);

за телефоном (093) 743-78-33 з понеділка до п’ятниці з 10.00 до 18.00.

У звичайному режимі продовжує працювати і більшість притулків, які створені за підтримки UNFPA Україна.

– Якщо домашнє насильство вчиняється по відношенню до дитини – то батьки дитини, або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування – мають право звернутися із завою про вчинення домашнього насильства до кількох інстанцій – від служби у справах дітей до суду та органів поліції. Якщо жертвою домашнього насильства є доросла людина, то вона може саме звернутися із відповідною заявою як до соціальних центрів з надання допомог, так й до суду або ж органів поліції, – розповідає адвокат Сергій Пошелюзний.

Що може зробити поліція?

Якщо ж ви вирішили викликати поліцейських при ознаках домашнього насилля, то вони спочатку перевірять факт насилля.

– Під час перевірки виклику працівники поліції встановлюють факт насилля, і відносно кривдника складають адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та в подальшому розглядається судом, – розповіли Фактам ICTV у ГУНП у Києві.

У разі виникнення насильства у будинку правоохоронці рекомендують звернутися до відповідних структурних підрозділів РДА, притулків для постраждалих від домашнього насильства та мережі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Чи піддавалися Ви домашньому насильству? Так, але нікому не говорила про це

Так, повідомила про це в поліцію

Ніколи не піддавалася

Ні, а що робити в таких випадках?

Ні, але знаю подругу, яка піддавалася Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Українським поліцейським дозволено втручатися під час виникнення випадку домашнього насильства. Вони можуть заборонити особі, що вчиняла насильні дії, перебувати в житлі потерпілої і контактувати з нею.











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Яким може бути покарання?

– Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству запроваджує в країні кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства – громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років (стаття 126-1 Кримінального кодексу України), – розповідає адвокат.

Вказана стаття Кримінального кодексу України набула чинності з 11 січня 2019 року.

На сьогодні на практиці до кривдників можуть бути застосовані такі заходи:

терміновий заборонний припис;

обмежувальний припис;

взяття на профілактичний облік та проведенням з ним профілактичної роботи;

направлення на проходження програми для кривдників.

Терміновий заборонний припис може бути винесено органами поліції щодо кривдника у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства.

Згідно із законом кривдника можуть зобов’язати покинути місце проживання (перебування) потерпілого, заборонити йому перебувати в місці проживання (перебування) потерпілого, а також заборонити в будь-який спосіб контактувати з потерпілим.

Суть обмежувального заборонного припису полягає в обмеженні певних прав кривдника з метою запобігання або припинення домашнього насильства. До найбільш розповсюджених на практиці заходів обмежувального характеру належать:

заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Право застосовувати обмежувальний припис має виключно суд, яких й зобов’язаний розглядати такі заяви протягом 72 годин.

– Однак на практиці, суди не тільки не дотримуються встановлених строків розгляду заяв, а й безпідставно відмовляють у їх задоволенні, оскільки в Україні ще не сформовано судову практику в такій категорії справ, а багато суддів, а жаль, не забезпечують ретельний та об’єктивний розгляд такої категорії справ, – додав Пошелюзний.

Які можуть бути обтяжувальні обставини?

– Вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Тобто сам факт вчинення домашнього насильства – насильства по відношенню до близьких людей – свідчить про те, що такі дії є обтяжуючою обставиною при призначенні покарання кривднику.

Посилить вирок кривднику й те, якщо це не перший випадок агресії, постраждала вагітна жінка, яка перебуває у службовій або матеріальній залежності. Обтяжливі обставини також – злочини, скоєні під дією наркотиків або алкоголю, з особливою жорстокістю.

Чи може розраховувати жертва домашнього насилля на компенсацію?



– Так, Законом встановлено право особи, яка постраждала від домашнього насильства, вимагати від кривдника, наприклад, компенсації витрат на лікування, отримання консультацій або на оренду житла, яке вона винаймає з метою запобігання вчиненню домашнього насильства, – підсумував адвокат.

Чому це важливо. Статистика домашнього насильства

За інформацією представника президента у парламенті Ірини Луценко, щорічно в Україні від насильства страждає близько 150 тис. жінок і це тільки тих, хто звертається в поліцію, до психологів, в мобільні бригади.

Станом на 2017 рік, Національна поліція зареєструвала близько 60 тис. заяв, які стосуються домашнього насильства. Щорічно від нього гинуть близько 600 жінок.

У 2018 році в поліцію Києва більше 6 тис. разів повідомляли про випадки домашнього насильства.

Останні світові дослідження говорять про те, що в 2013 році близько 35% жінок стикалися з домашнім насильством.