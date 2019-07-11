Укрпошта прекратит доставлять пенсии с 1 января 2020 года, если Кабинет министров не согласует тариф на доставку.

Укрпошта собирается прекратить доставку пенсий с 1 января 2020 года в случае, если Кабмин не утвердит соответствующий тариф или не вынесет услугу на открытый тендер.

В открытом письме генерального директора Укрпошты Игоря Смелянского говорится о том, что тариф на доставку должен быть рыночным или экономически обоснованным.

По его словам, Укрпошта не собирается работать по убыточному тарифу.

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– Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения, и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее второго по размеру работодателя Украины, – говорится в письме.

Смелянский добавил, что у правительства есть время до 1 сентября, чтобы решить соответствующий вопрос.

К слову, с 1 июля в Украине повысили пенсии для украинцев с большим стажем, но небольшой зарплатой.

Источник: Игорь Смелянский