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Факти / Україна

Укрпошта може припинити доставку пенсій у 2020 році і висунула вимоги уряду

Укрпошта припинить доставляти пенсії з 1 січня 2020 року, якщо Кабінет міністрів не погодить тариф на доставку.

Укрпошта може припинити доставку пенсій у 2020 році і висунула вимоги уряду

Укрпошта збирається припинити доставку пенсій з 1 січня 2020 року у випадку, якщо Кабмін не затвердить відповідний тариф або не винесе послугу на відкритий тендер.

У відкритому листі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського йдеться про те, що тариф на доставку повинен бути ринковим або економічно обґрунтованим.

За його словами, Укрпошта не збирається працювати за збитковим тарифом.

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– Ми доклали багато зусиль, щоб отримати шанс на зміни, і більше не хочемо його втрачати, стаючи заручниками політики і порожніх обіцянок, ставлячи під загрозу майбутнє другого за розміром роботодавця України, – йдеться у листі.

Смілянський додав, що в уряду є час до 1 вересня, щоб вирішити відповідне питання.

До слова, з 1 липня в Україні підвищили пенсії для українців з великим стажем, але невеликою зарплатою.

Джерело: Ігор Смілянський

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